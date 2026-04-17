Gonzalo Ferro: «Estamos priorizando a los que menos tienen, con aporte económico, aporten alimentos, el municipio está presente».
PorArmando Cabral
Rio Grande 17/04/2026.- El Secretario de Gestión Ciudadana, en dialogo con Resumen Económico sostuvo que respecto del envio de la coparticipación «Sin embargo, lo que pasa en Tierra del Fuego, históricamente y en este momento, en esta coyuntura, estamos con un atraso muy complejo de más de 30 días, alrededor de 35 días de atrasos de remisión de fondos de coparticipación por parte del gobierno de la provincia a los municipios, hace que la gestión se complejice mucho, porque estamos sufriendo un ajuste nacional por la caída de los fondos de la coparticipación, por la retracción económica y aparte una demora inexplicable de más de 30 días de atrasos. El funcionario tambien manifestó su preocupación por lo que viene y dejó claro que sera un año mas complicado.
El funcionario manifestó su preocupación por la situación general de la provincia el recorte de fondos, nacionales que provocó el atraso en el giro de la coparticipación a los municipios que están teniendo serios problemas para la prestación de servicios, como salud, en 15 centros que dependen del municipio, la demanda social y los problemas que empiezan a aparecer, como la situación de PAMI, la quita de prestaciones medicas, quita de medicamentos y la continuidad de obras importantes como La Carpa de de Malvinas, El natatorio de chacra II, y pavimento.
Ferro, sostuvo que el gobierno nacional, envía la coparticipación por goteo diario pero esos fondos no se envían en tiempo y forma.
Yo leía el otro día el artículo de la Constitución que hace referencia a la cantidad de días que se pueda trazar la coparticipación.
Estamos hablando de coparticipación secundaria.
La primaria es la de Nación a provincia, y provincia aparentemente recibió los fondos, pero el atraso es evidente de más de 30 días, 35 días, cuando la Constitución dice 12 a 23 como máximo.
Lo ideal serían 12 días de atraso.
¿Este atraso cuánto los complica, Gonzalo, en la gestión?
A ver, hay una realidad económica que se impone, que es la realidad nacional, donde se cayó el nivel de actividad, y tenemos un nivel de actividad por el subsuelo hoy en la Argentina.
Eso implica que haya una caída en la coparticipación, como vos decías, primaria, la coparticipación federal, que se nutre de las operaciones económicas en continente, a partir de IVA, ganancias, bienes personales, todos los tributos que pagan los argentinos en el continente, no en Tierra del Fuego, que estamos exentos por la 19.640 y que por goteo diario el gobierno nacional, al margen de que cayó un 40% el reparto de esos fondos, porque cayó la actividad económica, pero por goteo diario el gobierno nacional le remite a las 24 jurisdicciones, incluida la Capital Federal, los fondos que en el día se recaudaron.
Sin embargo, lo que pasa en Tierra del Fuego, históricamente y en este momento, en esta coyuntura, estamos con un atraso muy complejo de más de 30 días, alrededor de 35 días de atrasos de remisión de fondos de coparticipación por parte del gobierno de la provincia a los municipios, hace que la gestión se complejice mucho, porque estamos sufriendo un ajuste nacional por la caída de los fondos de la coparticipación, por la retracción económica y aparte una demora inexplicable de más de 30 días de atrasos, que hace afrontar las erogaciones diarias para sostener servicios esenciales, el pago de masa salarial, poder darle continuidad a obras, garantizar los servicios de salud, que es todo lo que el municipio hace, se hace pesado, le explicamos a la gente.
La torta coparticipable se arma con aportes que hacen todas las provincias a la Nación, La Nación redistribuye y lo que dice la Constitución en la ley de coparticipación, 56 para las provincias, 34 para Nación.
Eso no está pasando, evidentemente, pero no sólo con Tierra al Fuego, sino con ninguna otra.
Ahora, ¿Cómo se gestiona en este marco que vos planteabas recién, Gonzalo?
Es decir, tenés que manejar el recorte, tenés crecimiento de demanda social, porque esto es evidente, pasamos de 3.000 desocupados a 12.000.
Demanda social, demanda de salud, porque también se cayeron las prepagas, la gente ya no las puede sostener.
Hoy veíamos los precios, un millón de pesos sale un plan de una prepaga para una familia de cuatro personas.
Entonces digo, ¿Cómo se gestiona el ajuste?
Bueno, a ver, primero siendo ordenados y responsables, que son dos características que tiene Martín Pérez, el intendente de la ciudad.
Del presupuesto total del municipio en estos seis años de gestión, siempre hemos tenido el recaudo de no crecer en puntos porcentuales en los gastos corrientes del presupuesto.
Por ejemplo, masa salarial implica menos de la mitad del presupuesto.
Cuando uno hace la comparación o el contraste a nivel provincial, eso está en.
Carta orgánica, no puede superarse 50.
Es un objetivo que tiene la municipalidad.
Las principales erogaciones de servicios, por ejemplo, aparte de la masa salarial, la recolección de residuos o el transporte público, que son servicios que en los seis años de Martín crecieron en calidad y en prestaciones.
Por ejemplo en en la zona de las chacras estamos con recolección puerta a puerta, incorporamos nuevas líneas de recorrido de colectivos en la zona sur y también para la zona norte, donde ingresamos a los barrios que el colectivo no ingresaba.
tenemos un mayor corte de boleto, porque con el encarecimiento del combustible que este gobierno ha liberado la tarifa de los combustibles, y aparte el costo que implica reparar un vehículo, hay más vecinos que se movilicen en el transporte público.
Sin embargo nunca crecimos en puntos porcentuales de ese presupuesto total, en esas erogaciones, transporte y recolección, por ejemplo.
Eso implica ser responsables y ordenados.
Y también implica tener la posibilidad de sostener inversión pública en obras, sostener servicios esenciales que hoy se priorizan.
Ejes centrales que estamos priorizando en este momento es la inversión social, como vos decías, que no se reduce a un aporte al inventario o un subsidio para alguien que no puede pagar la boleta de un servicio, sino que implica sostener becas estudiantiles, sostener programas de salud visual con entrega de pares de anteojos a quien no tiene obra social, muchas cosas implica la inversión social.
Y aparte garantizar en Río Grande en este momento los servicios de salud con más de 15 centros de salud municipales a pesar de la deficiencia del sistema de salud público provincial que no resuelve.
Por eso te lo planteaba hoy veía por ejemplo se continúa en RG Activa, se continúa produciendo, es decir, han tenido creo que la planificación suficiente como para llegar a este punto y decir bueno, aún así esto se puede seguir haciendo.
Por supuesto, IRG Activa Sociedad del Estado es un buen ejemplo porque la sociedad del Estado municipal que está asociada a capitales privados también, por ejemplo el grupo Mirgor en la producción avícola tiene unidades de negocios que son rentables.
Que son rentables para la empresa, que permiten escalar en producción, generar trabajo y fundamentalmente un mensaje al sector privado fueguino, río grandense y la zona norte de que se puede producir alimentos de calidad, agroecológicos a buen precio, generando valor agregado y que esos negocios son rentables.
Absolutamente.
Y además buen producto, que no es un dato menor porque el otro día cuando hablamos con Facundo sobre esto de la ecoagrología, productos sin fertilizantes, sin ningún tipo de pesticida, la carne de pollo en criaderos reconocidos y bueno todo lo que tiene que ver con la producción realmente ecológica, no es lo mismo comprar productos congelados o que vienen del norte y esto la gente ya lo entendió,.
No me parece, te digo, primero de orgullo producir y consumir lo que producimos los riobrandenses y después los pollos a la parrilla, al disco, están buenísimos, así que encima son enormes, así que son muy recomendables para los vecinos.
Nosotros compramos uno de tres kilos y medio, hasta ahora el pollo más grande que comimos era tremenda.
Parecía un pavo.
Parece un pavo, tal cual.
Con respecto al tema, vos hablaste de la masa salarial, hoy hubo reclamo, el secretario de Gobierno recibió al AT en la municipalidad, ¿Cómo están con eso?
¿Cómo lo ven hacia adelante?
Siempre hablando de este entorno, de este contexto.
A ver, primero hay un reconocimiento al trabajo del sector público en el municipio, sosteniendo siempre diálogo y paritarias abiertas, sin techo, siendo razonables y prudentes con estos ejes de gestión que yo te planteaba al principio, que tiene que ver con no hacer crecer en puntos porcentuales la masa salarial del presupuesto total, no ingresando gente por la ventana del Estado a mansalva, como pasa en otras órbitas, que eso, ensanchar el Estado no tiene ningún sentido.
Más cuando los servicios públicos provinciales se cayeron todos.
El primer cuidado.
Y el segundo cuidado, acordando aumentos salariales que vayan por encima de la inflación, siempre sobre la base de tener los recursos.
En este momento eso es más complejo.
Tenemos una ventaja comparativa a nivel municipal, que la base salarial está por encima de las bases salariales de la provincia y otros municipios de la provincia también.
Hoy escuchaba al dirigente de ATE contar que a nivel provincial la base salarial es 900 mil pesos, en el municipio de Río Grande es un millón 100 mil pesos.
Seguro que no alcanza, seguro que hay que seguir esforzándose para.
Para mejorar.
Y ese espacio de diálogo lo vamos a tener en un contexto de absoluta escasez, porque la realidad nacional es muy dura.
Una realidad que nos golpea con la caída de la industria, y puntualmente la industria foguina que se ha visto lastimada por la apertura de importaciones y la baja de aranceles, y el mercado interno totalmente deprimido que tenemos, más la caída de la recaudación tributaria.
Es una Argentina difícil, una Argentina que le ha desorganizado la vida a los argentinos.
Y que tiene que ver con las políticas del gobierno de Millet, claramente.
Bueno, nosotros lo hemos charlado un montón de veces.
Acá recién veía los números.
Cerraron 24.180 empleadores, o sea empresas.
Esto da un promedio de 30 por día desde 2023 hasta ahora.
Ayer lo escuchaba al ministro Caputo que hablaba una vez más.
Todos los años por semestre nos dicen que la Argentina se va a poner de pie, que el esfuerzo fue necesario, pero que hay luz al final del túnel.
Sin embargo, cuando miramos los números de este primer trimestre, tenemos una Argentina que profundiza la recesión económica.
Cayó 8 puntos la recaudación tributaria del primer trimestre en la Argentina.
Eso implica que el consumo está deteriorado y se sigue cayendo.
Lo vemos como un reflejo de eso, la cantidad de comercios en Río Grande que bajaron sus persianas, y al mismo tiempo la economía se les desordena, porque se vuelve al espiral de inflación.
Lo único que habían entre comillas, resuelto los libertarios, era la inflación a partir de hacerle perder poder adquisitivo a los argentinos y a las argentinas se les fue de las manos.
Cuando entramos con un espiral de inflación de 3% mensual, vamos a tener una inflación superior al 30% mayor a la del año pasado.
Entonces tenemos recesión económica con inflación.
Es un modelo que no resiste, que es insensible, que le dificulta la vida a los argentinos y fundamentalmente quienes viven en Tierra del Fuego.
Gonzalo, hay otro tema que se viene agravando y que es el de los jubilados de los ámbitos nacionales, me refiero, jubilados de ANSES que están cobrando la mínima, que ahora con el riesgo de que desaparezca el PAME, de hecho ya han recortado medicamentos, han recortado servicios médicos que están de paro porque no les pagan, bueno, una serie de problemas que repercuten en los adultos mayores y que entiendo que van a terminar como han terminado.
Empleados estatales y privados, todos en los centros de atención del municipio están preparados para esto, porque esto viene y va a ocurrir más tarde, más temprano, esto va a pasar.
Mira, yo trabajé en el ANSES, fui el asesor letrado varios años de la ANSES, y charlando con el personal que trabaja actualmente, me contaban algunas definiciones insensibles.
Primero esto del turnero, que cuando vos querés tramitar el cobro de una asignación familiar o una asignación universal o un fondo de desempleo, estamos hablando de los vecinos que están en mayor dificultad económica y necesitan, y aparte es un derecho, porque si no lo pudiesen pedir no sería un derecho, lo necesitan.
El horizonte de turnos de la ANSES está de acá 4 o 5 meses, o sea tienen que esperar 5 meses para cobrar la asignación Universal, para hacer el trámite y después cobrar, o un fondo de desempleo.
Eso tiene que ver con una lógica de ajuste nacional, ¿No?
A nivel municipal tenemos un área del adulto mayor que tiene oferta de servicios de salud, tenemos hasta gerontología, incorporamos este último tiempo tenemos un espacio para los adultos mayores como el Centro de Bienestar Papa Francisco en la costanera.
Que modelo que es hermoso, que nuestros viejos, nuestras viejas la pasan bien con actividades recreativas, deportivas, artísticas, culturales.
Esa es la impronta que le damos a la ancianidad, a la tercera edad.
Porque Martín, digo, es algo que lo atraviesa profundamente desde que fue director de PAMI, y que quedamos desde nuestro espacio político con un vínculo muy grande con los centros de jubilados y jubiladas de la ciudad, y que para nosotros son un segmento de los más vulnerables, como la infancia.
La infancia y la ancianidad son con quienes tenemos que prestar un mayor cuidado y el Estado les tiene que prestar mayor calidad de servicios.
Claramente, claramente que sí, porque es un hecho, digo, no estamos viendo fantasmas a futuro, esto ya está ocurriendo, como va a ocurrir el cierre del INTA, posiblemente el cierre del INTI, la amenaza permanente sobre Vialidad Nacional de cerrarla.
Es decir, todo es negativo, no hay un dato positivo del gobierno nacional.
Y Tierra del Fuego, además de todo eso, ha sido la provincia que en enero de este año, a nivel nacional, fue la que más empleo registrado perdió en un solo mes.
2600 Puestos de trabajo.
Sí.
Y esa es la realidad que se impone en la ciudad.
Ejemplos concretos, los trabajadores de aire del Sur, 140 familias que quedaron en este momento sin un ingreso económico por seguramente empresarios que especulan y que actúan de mala fe, pero por una realidad económica que se impone, que tiene que ver con que la industria fueguina está pensada para abastecer el mercado interno.
Si las grandes urbes de la Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, ahí los vecinos de esas provincias están pensando en cómo acceden a un kilo de carne que vale 25 mil pesos, lejos le queda pensar cómo nos compran a los fueguinos un microondas, un aire acondicionado, un televisor o un celular.
¿Me explico?
Esa es la realidad que complejiza, que tal vez las terminales industriales más grandes de nuestra ciudad tienen un poco más de espalda para aguantar y estoquearse, pero van a entrar en la misma complejidad que las más chicas que quedaron descalzada, porque lo que producen no tienen a quién vendérselo.
Hoy nos decían, no recuerdo quién, alguien nos decía que una de las fábricas está sobre estoqueada de televisores, por ejemplo, Porque por lo mismo que acaba de decir, si la gente no puede comprar un kilo de carne, mucho menos va a poder comprar un televisor.
Hoy leía que más del 35% de los inquilinos está destinando prácticamente el 100% de su salario a pagar el alquiler.
Sí.
Y hoy las familias están buscando un segundo, un tercer empleo de manera informal, para poder parar la olla directamente.
Ni hablar esos 12 mil trabajadores riobrandenses que quedaron en la informalidad.
Eso hace que se deteriore todo nuestro tejido social.
Y eso tiene que ver directamente con estas políticas nacionales del gobierno de Milley, que son insensibles, que tienen puesta la mirada más en la Capital Federal, en un modelo que se agota con 20 millones de argentinos, con 45, que apuesta al campo para hacerse de la liquidación de dólares de la soja, y que abre las importaciones, liberaliza nuestra economía, favoreciendo el capital extranjer que entra con productos terminados con cadena de valor de afuera.
Y se llevan, con estas leyes como la del Rigi, se llevan la materia prima sin agregar valor y sin ningún control de divisas afuera.
Entonces ese modelo de país de Millet, es un modelo que no resiste en el tiempo, porque se impone esta cruda realidad de vida de todos, donde la gente cae empujada hacia el vacío por el modelo.
Esa caída consumo, la caída del empleo, el cierre de empresas, repercutió acá también.
Y en ese marco ustedes tuvieron una reunión el otro día con la Cámara de Comercio, porque, bueno, parece que la provincia, la solución que encontró fue cobrarle más impuestos.
¿Cómo lo van a manejar en Río Grande?
¿Qué piensan hacer?
Porque la Cámara denuncia una caída de más del 20% del consumo.
Sí, cuando se desploma la actividad en general, industrial en particular, se resienten todos los anillos económicos de la ciudad.
El sector del comercio que ofrece gastronomía, hotelería, bienes y servicios, está profundamente en crisis.
Nos contaban los comerciantes que muchos tienen deudas de alquileres de los locales donde funcionan, que peligran el pago de los saberes de los vecinos que trabajan en el comercio, porque no tienen a quien venderle.
Lamentaban este proyecto de ley del gobierno de la provincia para agravar con mayores ingresos brutos a un sector que está totalmente lastimado, para sostener gastos corrientes de la provincia, que está ensanchada.
Eso lo lamentaban.
Y desde el municipio lo que trabajamos fue en pensar cómo aprovechamos un calendario de actividades deportivas, culturales, turísticas, que ya se dan en la ciudad, que son atractivos, que hacen que nos visiten vecinos de toda la Patagonia austral, argentino chilena, y cómo podemos llegarle con mejores ofertas de bienes y de servicios para que esos vecinos que están en tránsito por Río Grande consuman acá básicamente y poder sortear esta crisis por lo menos aprovechando mejor lo que sucede.
Ejemplo de eso es ahora las actividades para el aniversario de la ciudad, o el encendido del arbolito a fin de año, o torneos nacionales de deportes que se dan en la ciudad y que llaman a miles de visitantes.
De esa manera poder aprovechar mejor justamente la visita de otra gente y poder venderles.
Viene un año complicado entonces estamos ya casi terminando el primer trimestre y las señales son complicadas, así que habrá que seguir esperando.
¿Cuáles son las posibilidades en ese marco?
¿Van a tener algún tipo de diálogo?
¿Piensan hablar con el gobierno provincial, hacer algún tipo de despedido particular para adelantar el tema de la coparticipación?
A ver un año complejo.
Diálogo siempre hay, de hecho estamos en diálogo con el gobierno de la provincia planteando nuestras preocupaciones.
Una es ese atraso en los fondos de coparticipación, ojalá se pueda resolver.
Sin embargo, a pesar de ese viento en contranacional, el intendente tiene un plan de gestión que lo venimos ejecutando y que tal vez con mayores dificultades y tal vez en más tiempo por la falta de recursos lo vamos a completar.
Las obras que estamos llevando adelante en este momento, obras viales como la conectividad entre Chacra 3 y Chacra 11 con Punta Popper, se está haciendo la carpa permanente de la dignidad, se va a avanzar y se va a terminar para fin de año, estamos terminando el anexo de servicios veterinarios, en las próximas semanas va a abrir sus puertas, estamos avanzando con el natatorio que es una obra monstruosa, que no es sencilla y que lleva una inyección de recursos muy grande.
Estamos sosteniendo los servicios de salud, estamos priorizando los que menos tienen, con aporte económico, aporten alimentos, el municipio está presente garantizando servicios de calidad, no se ha visto resentido ningún servicio del municipio y conversando con los vecinos para mejorar, para poder pensar la temporada de obras que viene después de septiembre, con más bacheo, con más cordón cuneta, con calles nuevas, porque de eso se trata también, crecer, tal vez en menor medida, pero crecer en un contexto de total dificultad por las políticas nacionales.
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