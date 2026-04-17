Gonzalo Ferro: «Estamos priorizando a los que menos tienen, con aporte económico, aporten alimentos, el municipio está presente».

El funcionario manifestó su preocupación por la situación general de la provincia el recorte de fondos, nacionales que provocó el atraso en el giro de la coparticipación a los municipios que están teniendo serios problemas para la prestación de servicios, como salud, en 15 centros que dependen del municipio, la demanda social y los problemas que empiezan a aparecer, como la situación de PAMI, la quita de prestaciones medicas, quita de medicamentos y la continuidad de obras importantes como La Carpa de de Malvinas, El natatorio de chacra II, y pavimento.

Ferro, sostuvo que el gobierno nacional, envía la coparticipación por goteo diario pero esos fondos no se envían en tiempo y forma.