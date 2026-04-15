GOBIERNO REALIZÓ EL LANZAMIENTO DE TERRA IGNIS ENERGÍA S.A. Y SE PRESENTÓ EL ACUERDO CON VELITEC S.A. PARA LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN LA PROVINCIA

Rio Grande 15/04/2026.- Desde la visión de una política estratégica orientada a fortalecer el desarrollo energético provincial, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS realizó el lanzamiento de Terra Ignis Energía S.A y y presentó el acuerdo operativo con Velitec S.A. para explotar los pozos petroleros cedidos por YPF.

El acto fue encabezado por el el presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, acompañado del vicepresidente de la compañía, Pablo Carreras Meyer; de la ministra de Energía, Gabriela Castillo; de la gerente Legal e Institucional, Verónica Tito; del representante de Velitec S.A., Francisco Araoz; y del asesor ambiental, Sergio Federovisky. Asimismo, participaron autoridades provinciales y municipales, integrantes de los Concejos Deliberantes de Río Grande y Tolhuin, representantes del sector energético, de la Cámara de Comercio, sindicatos, empresarios, trabajadores, medios de comunicación y miembros de la comunidad.



Cabe destacar el carácter fundacional de esta iniciativa que marca el inicio de una etapa concreta de gestión, producción e inversión para la provincia, consolidando herramientas propias para la administración de sus recursos naturales.

Durante su discurso, el presidente de Terra Ignis Energía S.A., Maximiliano D’Alessio, agradeció “a nuestro gobernador, Gustavo Melella, quien nos dio la misión de llevar adelante una visión que él tuvo desde el inicio de la primera gestión” y recordó que “cuando llegó él marcó claramente la necesidad de armar una empresa provincial de energía”.

Además, subrayó que mientras otras provincias patagónicas ya contaban con estructuras similares, Tierra del Fuego asumió el desafío de edificar una empresa desde sus cimientos. “Se nos dio el doble desafío de armar una empresa, ponerla en funcionamiento y entrar en una negociación ardua con YPF”, indicó.

Asimismo, precisó que esta nueva etapa es el resultado de un extenso proceso negociaciones con YPF, que había definido el retiro de los yacimientos para concentrar sus inversiones en Vaca Muerta.

“Frente a este panorama se nos presentaron dos opciones muy claras. Una era ver cómo se apagaba el yacimiento, y en función de eso, entrar el día después a ver qué se podía hacer La segunda fue la que nuestro Gobernador nos marcó claramente, seguir, hacer una cesión y una continuidad operativa de lo que está en el yacimiento”, recalcó.

“A partir de esa definición política, se inició un proceso de negociación que se extendió durante más de un año y medio, caracterizado por su alta complejidad técnica y jurídica”, añadió el titular de Terra Ignis.

Al culminar las negociaciones «limitamos dos grandes áreas de trabajo», señaló y profundizó: «Por un lado, el cuidado ambiental, así como reinsertar esquemas de trabajo nuevos, empresas que se ocuparán de esto, y por otro lado, el fortalecimiento de la soberanía energética como eje central de la política provincial”.

“Mantener soberanía energética significa que la provincia empiece a estar en la mesa de decisiones de qué se hace con el gas y qué se hace con el petróleo, y no estar desde el costado solo como unidad de control”, enfatizó, y sumó: “es una clara medida de recuperación de la soberanía energética, con una mirada ambiental y con el otro ojo puesto en mantener y multiplicar los puestos de trabajo”.

Finalmente, D’Alessio expresó: “Nosotros cerramos esta primera etapa con estos compromisos, ahora empieza una nueva, que es la etapa de Velitec como operador, y en un breve período de tiempo ya el lanzamiento de la nueva UTE”.