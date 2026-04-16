FORMÁ PARTE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN LABORAL EN ESPACIO JOVEN AGP Y ESPACIO JOVEN ZONA SUR

El Municipio de Río Grande, mediante la «Escuela de Emprendedores», informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de los espacios de formación laboral en Espacio Joven AGP y Espacio Joven Zona Sur.
Las propuestas van desde barbería, depilación, manicuria completa y básica, peluquería, bartender, entre otras.
Las inscripciones se realizan mediante el siguiente link: https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/, con el único requisito de tener entre 18 y 35 años. Los cupos son limitados por lo que es importante tener en cuenta esto para no quedarse sin lugar.
Cabe resaltar que, este año, se van a sumar distintos seminarios, los cuales cubrirán una amplia variedad de temáticas de interés general y desarrollo personal.
Espacio Joven AGP y Espacio Joven Zona Sur son puntos de encuentro para cientos de vecinos y vecinas que los eligen cada año para construir comunidad, generar vínculos y continuar formándose laboral y artísticamente en su ciudad.