Fin del Programa REMEDIAR y Plan SUMAR: “En la provincia aproximadamente hay 50 mil personas sin obra social”

Río Grande, 08/04/2026.- La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Dra. Judith Di Giglio, explicó en Resumen Económico que se emite por Radio Provincia la finalización del programa nacional Remediar y el impacto que tendrá en la provincia. Señaló que alrededor de 50 mil personas sin obra social dependen exclusivamente del sistema público, lo que genera una presión financiera muy difícil de soportar.

En declaraciones a RESUMEN ECONÓMICO por Radio Provincia, la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judith Di Giglio, recordó: “El programa Remediar es un programa que fue creado hace 23 años y garantiza el envío de 79 fármacos esenciales a las provincias, con la misma logística que las vacunas, llegando incluso a los lugares más inhóspitos”.

La ministra detalló: “Tenemos presentaciones de todos los tipos de antibióticos, presentaciones para niños y adultos, fármacos para la emergencia, por ejemplo, para las enfermedades respiratorias agudas, analgésicos para un dolor agudo, metformina para los diabéticos, antihipertensivos, fármacos para disminuir los lípidos en sangre, antiepilépticos… y puedo seguir dando un montón de fármacos que forman parte de este programa que llega todos los meses. Se comunicó a las provincias que en el mes de abril no tendríamos entrega, generando gran preocupación”.

Respecto al Plan Sumar, Di Giglio explicó: “Es otro programa nacional donde en realidad empadrona todos los pacientes que no tienen obra social y da por objetivo parte del financiamiento en las provincias. Es un financiamiento mínimo, no llega ni al 5% de los gastos que tiene una provincia con los pacientes que no tienen obra social”.

La ministra subrayó: “Nosotros en la provincia aproximadamente hay 50 mil personas promedio mes a mes. Esas personas son atendidas en todo el sistema de salud, desde una internación hasta una consulta en un centro de salud, una cirugía. Cuando la capacidad instalada de la provincia no tiene una prestación que necesita el paciente, por ejemplo radioterapia, este paciente es derivado a la ciudad de Buenos Aires, se compra pasajes, se realiza radioterapia. Todos los fármacos el paciente los recibirá en la farmacia. Si es un fármaco de alto costo, quimioterapia, el paciente los recibe con cobertura de la mayoría de los fármacos al 100%”.

Sobre los costos, precisó: “Hoy estamos más o menos entre 1.000 y 1.200 millones de pesos mensuales en medicación de alto costo, como quimioterapias, y otros 400 a 500 millones en prestaciones fuera de la capacidad instalada del sistema de salud”.

Finalmente, Di Giglio aseguró: “¿Qué va a pasar con toda esta gente que no va a recibir medicamentos? No, la verdad que por supuesto esos fármacos eran comprados por la provincia, pero con una presión financiera muy difícil de soportar. Sí, por supuesto que van a ser absorbidos por la provincia”.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia.