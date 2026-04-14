EXITO DEL “EL MERCADO EN TU BARRIO” SE VENDIERON MAS DE 1400 KG DE CARNE, 520 KG DE POLLOS Y 150 KG DE CERDO.

Rio Grande 14/04/2026.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, llevó adelante la primera edición del año de “El Mercado en tu Barrio”, propuesta que volvió a convocar a una importante cantidad de vecinas y vecinos que se acercaron a adquirir productos de calidad a precios accesibles, fortaleciendo el consumo local y la economía familiar.

Durante la actividad, se registraron destacados niveles de comercialización en los distintos rubros. En este sentido, la carnicería alcanzó la venta de aproximadamente 1400 kilos de carne, mientras que el sector de pollería —a través de Pollos RGA— comercializó cerca de 520 kilos. Por su parte, la venta de cerdo rondó los 150 kilos.



En el rubro pescadería, se vendieron alrededor de 75 kilos de productos de mar, en tanto que la verdulería superó los 1200 kilos de frutas y verduras frescas, consolidándose como uno de los espacios más elegidos por las familias.

Asimismo, el sector de panificación registró la comercialización de aproximadamente 250 kilos de productos, mientras que la Distribuidora Ángel vendió cerca de 370 litros de artículos de limpieza, entre jabón, suavizante y lavandina, reflejando la alta demanda de productos esenciales para el hogar.



Estos resultados evidencian, una vez más, el acompañamiento de la comunidad a esta política pública que promueve el acceso a alimentos y productos básicos a precios justos, al tiempo que impulsa el desarrollo de productores y comerciantes locales.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa consolidando “El Mercado en tu Barrio” como un espacio de encuentro, cercanía y fortalecimiento de la economía local, reafirmando su compromiso con el bienestar de las y los riograndenses.