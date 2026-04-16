ESTE SÁBADO LLEGA UNA EDICIÓN SIMULTÁNEA DE “GOBIERNO EN TU BARRIO” A USHUAIA Y RÍO GRANDE

Tierra del Fuego 16/04/2026.- Se llevará adelante este sábado 18 de abril una nueva jornada integral de atención territorial de 15 a 19 h. Con el objetivo de descentralizar la gestión pública, el operativo se realizará de forma simultánea en la Escuela N°30 de Ushuaia y en el Colegio Antártida Argentina de Río Grande, permitiendo que las familias accedan a trámites, salud y asesoramiento.

En ambas ciudades, los vecinos podrán gestionar la renovación de DNI y pasaporte a través del Registro Civil, además de acceder a una cobertura sanitaria que incluye vacunación de calendario, entrega de Vitamina D y certificados bucodentales. En los dos puntos de atención se brindará asesoría en materia de género y diversidad, programas para personas mayores y salud mental territorial. También asesoramiento del Ministerios de Trabajo, las áreas de Deportes y Juventudes con su oferta de talleres, y el espacio de peluquería gratuita para las infancias.



En Ushuaia, la jornada en la Escuela N° 30 contará con un despliegue preventivo que incluye a Seguridad Vial, Manejo del Fuego y Protección Civil, con asesoramiento específico sobre el uso de cubiertas de invierno. El operativo en la capital también contará con la participación de la Secretaría de Inclusión, el Banco Ortopédico, Educación Ambiental, UATID y los equipos territoriales de niñez.

Por su parte, en Río Grande, en el Colegio Antártida Argentina se podrán realizar trámites específicos de vivienda con el I.P.V. y H., además de la inscripción a los subsidios de luz, agua y gas. La oferta de salud se reforzará con especialistas en Odontología y Odontopediatría, sumando también la asistencia de Defensa del Consumidor, la promoción de la Línea 102 y, como propuesta especial para esta edición, un seminario de dibujo creativo destinado a los vecinos.

Esta iniciativa integral continúa recorriendo los diferentes barrios de la provincia sosteniendo una gestión itinerante y resolutiva. Al transformar las escuelas en centros operativos de soluciones directas, el Estado Provincial reafirma su compromiso de garantizar el acceso a herramientas fundamentales y derechos en cada rincón de Tierra del Fuego.