ESTE MARTES COMIENZA LA ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS

Rio Grande 28/04/2026.- El Municipio de Río Grande recuerda a los vecinos y vecinas que este martes 28 de abril comienza la distribución de los módulos alimentarios en diferentes puntos de la ciudad, destinada a quienes están empadronados en el Programa Alimentario Municipal.

La entrega es solamente a los y las titulares, quienes deben acercarse con el DNI al espacio correspondiente, entre las 11 y las 15 horas. Es importante aclarar que la entrega domiciliaria es para adultos mayores y personas con discapacidad que cuentan con movilidad reducida.

El martes 28 la distribución iniciará en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario (Rafaela Ishton 1148) para las y los riograndenses de la zona sur de la ciudad.

Mientras que el miércoles 29, la entrega seguirá en la zona de Chacra II, Chacra IV, CGT y Mutual en el Centro Comunitario Municipal, ubicado en Victoria Ocampo y Rufino..

Finalmente, el jueves 30 de abril los Módulos Alimentarios se entregarán en el Club Sportivo (Av. Belgrano 1130) para las familias de la zona céntrica, así como para vecinas y vecinos de los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.