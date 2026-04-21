“ESTE AÑO TENDREMOS LOS PRIMEROS 50 EGRESADOS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO RIVER PLATE EN LA PROVINCIA”

Rio Grande 21/04/2026.- Así lo celebró el intendente Martín Perez, en el marco del inicio del nuevo ciclo lectivo del Profesorado de Educación Física junto al Instituto Universitario River Plate. Este cuarto ciclo lectivo cuenta con más de 300 estudiantes. Desde su implementación, esta propuesta marcó un hito para la ciudad y la provincia, ya que permite que las y los fueguinos puedan estudiar la carrera en Río Grande, sin necesidad de trasladarse a otro punto del país.

Dicha formación se desarrolla en nuestra ciudad a raíz de un convenio entre el Municipio y el IURP, a través del cual las y los fueguinos de toda la provincia tienen la oportunidad de cursar el profesorado y la licenciatura de Educación Física —entre otras propuestas— en su totalidad desde Río Grande, abriendo un campo de posibilidades formativas para quienes sueñan con ejercer de manera profesional en este ámbito.

Es importante destacar que, en la actualidad, el Profesorado de Educación Física cuenta con estudiantes que van desde los 17 hasta los 50 años, provenientes de las tres ciudades de la provincia, y con un equipo docente integrado también por profesionales de nuestra comunidad, consolidando a Río Grande como la unidad del interior del país con mayor cantidad de alumnos.

Al respecto, el intendente Martín Perez afirmó que “es un orgullo para nosotros poder transitar el cuarto año de esta carrera y que 50 jóvenes de nuestra ciudad se reciban este año como profesores de Educación Física, nacidos y formados en Río Grande”.

“Vamos a tener 50 profes nuevos en Río Grande, nacidos en Río Grande y formados en Río Grande, porque no se trata solamente del estudio, sino también de participar activamente de las actividades deportivas que impulsa el Municipio en sus propios espacios”, agregó.

“Actualmente contamos con más de 300 estudiantes cursando esta propuesta, incluso con jóvenes que llegan desde Tolhuin y Ushuaia, lo que demuestra que se trata de una política que trasciende a toda la provincia”, continuó.

En esa línea, señaló que “no se trata solamente de la formación académica, sino también de la participación activa en las actividades deportivas que impulsa el Municipio, lo que fortalece la experiencia y el vínculo con la comunidad”.

Asimismo, destacó que “este crecimiento nos permite proyectar una ciudad con mayor infraestructura deportiva, acompañada por profesionales formados localmente, lo cual es fundamental para el desarrollo de Río Grande”.

Por último, expresó que “vamos a seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo de nuestra ciudad con más formación, más oportunidades y más profesionales capacitados en nuestra comunidad”.