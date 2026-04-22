Está prohibido consumir carne de burro según el código alimentario argentino.

El Decreto 974/1998 derogó la prohibición de faenar equinos jóvenes en Argentina, habilitando la producción y exportación de carne equina, aunque su consumo interno sigue sin estar autorizado por el Código Alimentario Argentino.
Contenido del Decreto 974/1998
- Fecha de emisión: 19 de agosto de 1998.
- Publicación en Boletín Oficial: 24 de agosto de 1998.
- Objeto principal: Derogar el Decreto 1591/74, que prohibía la matanza de equinos machos menores de 12 años y hembras menores de 15 años.
Considerandos
- La prohibición de 1974 era vista como una traba para la expansión de la producción de carne equina.
- La Ley 24.525 había declarado de interés nacional la promoción, fomento y desarrollo de la producción y comercialización de carne equina.
- Se buscaba favorecer la inserción en mercados internacionales, donde la carne equina tenía alta demanda y ocupaba el segundo lugar en importancia dentro de las exportaciones de carnes.
Articulado
- Artículo 1°: Deroga el Decreto 1591/74.
- Efecto práctico: Se habilita la faena de equinos jóvenes para fines productivos y comerciales.
Implicancias legales y comerciales
- Exportación: El decreto abrió la posibilidad de expandir la exportación de carne equina, especialmente hacia Europa, donde existe demanda.
- Consumo interno: El Código Alimentario Argentino no incluye a los equinos en la lista de especies autorizadas para consumo interno, por lo que la carne de caballo, burro o mula no puede venderse en carnicerías argentinas. El SENASA solo habilita frigoríficos para exportación.
- Confusión frecuente: Algunos interpretan que el decreto prohíbe la carne equina, pero en realidad habilita la faena para exportación; la restricción al consumo interno proviene del Código Alimentario, no del decreto.
Resumen comparativo
|Aspecto
|Decreto 974/98
|Código Alimentario Argentino
|Faena de equinos jóvenes
|Permitida (deroga prohibición de 1974)
|No regula faena, solo consumo
|Exportación de carne equina
|Habilitada y fomentada
|SENASA autoriza frigoríficos para exportación
|Consumo interno
|No lo regula
|Prohibido (equinos no están en la lista de carnes autorizadas)
Conclusión