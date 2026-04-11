ESCUELA DE EMPRENDEDORES: EL MUNICIPIO Y BANCO MACRO IMPULSAN LOS TALLERES “CUENTAS SANAS”

Rio Grande 10/04/2026.- En el marco del fortalecimiento del ecosistema emprendedor local, la Escuela de Emprendedores del Municipio de Río Grande llevará adelante, junto al Banco Macro, un ciclo de talleres destinados a brindar herramientas para ordenar y potenciar la economía de las y los riograndenses.

La Escuela de Emprendedores continúa consolidándose como un espacio clave para el acompañamiento integral de proyectos productivos locales, brindando formación, asesoramiento y acceso a herramientas financieras que potencian su desarrollo.

En este contexto, el jueves 16 y viernes 17 de abril, el Municipio junto al Banco Macro llevarán adelante los talleres “Cuentas Sanas”. Los mismos forman parte de un programa integral de educación financiera impulsado por Fundación Macro, cuyo objetivo es brindar herramientas para planificar, controlar y gestionar las finanzas de manera responsable, promoviendo la autonomía, la confianza y la solidez económica.

El jueves 16 de abril se desarrollarán dos propuestas formativas. De 10 a 12 horas, se dictará el taller “Cuentas Sanas para tu Negocio”, destinado a emprendedores que aspiren a iniciar un proyecto propio. Ese mismo día, de 18 a 20 horas, se desarrollará “Cuentas Sanas para tu Pyme”, una capacitación avanzada en finanzas orientadas a responsables o administrativos de micro, pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, el viernes 17 de abril, de 15 a 17 horas, se llevará a cabo “Cuentas Sanas para la Igualdad”, un taller de formación financiera avanzada destinado a responsables o administradores de PyMEs.

Todas las actividades se realizarán en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”, ubicado en Alberdi 555 y serán abiertas a la comunidad.

Mediante esta articulación con el Banco Macro, el Municipio invita a las y los vecinos riograndenses a sumarse a las capacitaciones, entendiendo que la educación financiera es fundamental para fortalecer el sostenimiento y la resiliencia de los emprendimientos y PyMEs frente al contexto económico actual.