“ES MUY IMPORTANTE PARA TIERRA DEL FUEGO QUE LA LEGISLATURA TRATE EL PROYECTO DE LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO Y DE SALUD”

Tierra del Fuego 2304/2026.- El ministro de Educación de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, Pablo López Silva, participó este martes de la Comisión N°4 de Educación de la Legislatura provincial, en la ciudad de Río Grande, donde se analizaron distintos proyectos vinculados al sistema educativo fueguino. En ese marco, el funcionario solicitó formalmente que el Ministerio sea convocado para exponer y trabajar en torno al Proyecto de Ley de Financiamiento Educativo y de Salud impulsado por el Ejecutivo provincial dentro parte del paquete de leyes presentado en el mes de marzo.

Al respecto, López Silva explicó que “la semana pasada recibimos la invitación de la Comisión de Educación para acercarnos en el día de hoy a tratar los proyectos que habían ingresado, los cuales previamente nos habían enviado para mirarlos y analizarlos desde el Ministerio”.

Asimismo, el Ministro indicó que, si bien no formaba parte del orden del día, era necesario incorporar el debate sobre el financiamiento educativo. En ese sentido, señaló que “solicité a la Comisión de Educación que podamos ser convocados —junto a Economía y Salud— para explicar cuál es la necesidad que tenemos y de qué manera podrían ingresar mayores recursos para ser destinados no solamente al área educativa, sino también a salud”.

“Se trata de poder establecer de dónde se obtienen esos recursos y cómo se distribuyen, entendiendo que proponemos que el 60% sea destinado a educación y el 40% restante a salud, contemplando no solo lo salarial, sino también infraestructura y otros elementos fundamentales como la mochila pedagógica o didáctica, que atienda de manera integral a los estudiantes dentro del sistema”, sostuvo.

Finalmente, el Ministro recalcó que “es muy importante para la provincia que la Legislatura trate el proyecto de ley de financiamiento educativo y de salud, porque eso nos va a permitir un horizonte distinto donde podamos fortalecer estos servicios que el Estado debe garantizar a las familias fueguinas”.