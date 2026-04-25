En medio de la crisis económica, empresarios y trabajadores expusieron en el Congreso sobre la situación crítica de la industria argentina y la avalancha importadora

Diputados 25/04/2026.- La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, presidida por Julia Strada, realizó una reunión informativa bajo el título “Situación de la economía y el empleo: panorama federal”, con la intervención de representantes de distintos sectores de la economía nacional que brindaron testimonio sobre la realidad que atraviesa cada sector.

Participaron representantes de línea blanca y electrodomésticos, industria manufacturera y metalúrgica, textil y calzado, alimentación y bebidas, economía popular, servicios y cámaras empresarias. entre otros, quienes expusieron sobre el impacto de la recesión, la caída del consumo, la pérdida de empleo, la apertura importadora, la paralización de la producción y las dificultades para sostener la actividad en el actual contexto económico.



La presidenta de la comisión, Julia Strada remarcó: “La Argentina hoy está atravesada por la ruptura de todas sus cadenas productivas y despidos a lo largo y a lo ancho del país. Se necesita urgente iniciativa legislativa para frenar esto. Esperamos apoyo de todos los bloques”.

La convocatoria se realizó en un escenario signado por fuertes deterioros en los principales indicadores: caída del consumo masivo, retroceso de la actividad industrial, aumento de suspensiones y despidos, desplome de ventas en sectores estratégicos, cierre de pequeñas y medianas empresas, aumento de la morosidad, apertura importadora y pérdida sostenida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.



Durante su alocución Dante Choi, dueño de Peabody destacó: «Estamos siendo invadidos por productos de China. El año pasado se han importado 250.000 ternos, la mayoría se importó a 15 dólares que incumplen con la normativa, tienen certificado trucho pero lo más grave no es eso: ¡estan declarando subfacturando (..) si el gobierno incumple con fiscalizar estos hechos no hay ninguna industria que se pueda defender!

Por su parte, Pablo Sigot, trabajador del Ayres del Sur denunció: «Estamos luchando hace 56 días porque la empresa nos abandonó. 140 compañeros con la familia que para mí son familia, son familia porque queremos trabajar”.

Además, agregó: “Nos dicen ‘reconviértanse’, ¿con qué, con Uber? Está lleno. Queremos trabajo de verdad. El trabajo dignifica, el trabajo es poder mirar a los hijos a los ojos, de llevarlo a una educación digna. Y este gobierno está destruyendo todo eso”.

Al hacer uno de la palabra Luciano Galfione, dueño de Textil Galfione y presidente de Fundación Pro Tejer remarcó: «A mí como empresario no me bajaron un solo impuesto, pero sí le bajamos a quienes viven a más de 20,000 km de Argentina. No es que no se puedan bajar impuestos, le estamos bajando los impuestos a las personas equivocadas».

También, Norberto Fedele, dueño de Laminación Paulista y presidente de la Unión Industrial de San Martín: «Estos discos son fabricados en San Martín. Con estos discos podemos ir a iluminación, panificación, envases, autopartes. Podemos ser materia prima para otras industrias. La ley antidumping en febrero de este año cayó. Nosotros estábamos haciendo la revisión y automáticamente, por un plumazo, sin explicación alguna, ni de la Comisión de Defensa de la Competencia ni de la Convención Nacional del Comercio Exterior, desapareció”.

Por el sector de línea blanca y electrodomésticos expusieron Pablo Sigot de Aires del Sur, Dante Choi, titular de Peabody, y Ruben Fernando Brandán, trabajador de Neba Electrodomésticos.

En representación de la industria manufacturera y metalúrgica participaron José Orellano y Alejandro Crespo, trabajadores de Fate; Manuel Casas, trabajador de Acindar; Norberto Fedele, titular de Laminación Paulista y presidente de la Unión Industrial de San Martín; y Oscar Martínez, secretario general de la UOM Tierra del Fuego.

Por el sector textil y calzado expusieron Fernando Pérez, trabajador de John Foos, y Luciano Galfione, titular de Textil Galfione y presidente de la Fundación Pro Tejer.

También participaron representantes del sector alimenticio y bebidas, entre ellos Aldo Kaston, titular de Mood Alfajores y presidente de la Unión Industrial del Chaco; Pablo Brarda, trabajador de Lácteos Verónica; y Emanuel López, titular de Cerveza Portlander.

Completaron la jornada representante de la economía popular y los servicios, con la participación de Norma Morales, referente del MTE, y Jorge Greve, miembro de la Cámara Argentina de Certificaciones.

Javier Ditto, Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina evidenció: «La apertura de importaciones hace estragos, vemos cada vez más cantidad de autos chinos en el país. Todavía no sabemos si tienen repuestos o no tienen repuestos, si tienen garantía o no tienen garantía, o que va a pasar. El aumento de los costos productivos, el incremento de las tarifas, el aumento de los insumos, las altas tasas de interés”.

Fernando Pérez, trabajador de John Foos denunció: «El martes cierra la producción nacional. Se va a dedicar a importar la empresa. Esto propone este modelo. Cierra la industria nacional e importar todo”.

El objetivo del encuentro fue poner en debate, con datos concretos y voces de primera mano, las consecuencias que tuvo la política económica del actual gobierno sobre la producción y el empleo en cada región del país. Fue un reflejo manifiesto de la actualidad donde industriales, trabajadores, pymes, prestadores de servicios atraviesan serias dificultades en el día a día. No hay un solo sector de la economía real que no sintiera el impacto de la crisis.

Fuente: Centro Economía Política Argentina. CEPA