En el marco del Ejercicio Operacional Kekén, vehículos de gran porte y equipamiento del Ejército Argentino podrán ser observados en formaciones ferroviarias con destino a la Patagonia

Ejercito 09/04/2026.- El Ejército Argentino informa a la ciudadanía que dos formaciones ferroviarias se encuentran en tránsito hacia el sur del país, transportando vehículos de combate, blindados y material operacional.

Estos movimientos forman parte de una actividad planificada: la fase de despliegue del Ejercicio Kekén, una actividad de adiestramiento que realizarán elementos del Ejército Argentino en la región patagónica.

Una de las formaciones partirá en las próximas horas desde Santos Lugares (provincia de Buenos Aires) con vehículos TAM 2C-A2 y tendrá como destino la estación Darwin, en la provincia de Río Negro, en un recorrido de más de 1.000 kilómetros.

La segunda formación partió ayer (8 de abril) desde Córdoba con material de la IV Brigada Aerotransportada. Realizó una parada en la provincia de La Pampa, donde incorporó vehículos de combate blindados a rueda Stryker 8×8 M1126 y vehículos Oshkosh M1083, y continúa su marcha hacia la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

Las operaciones se desarrollan con el apoyo de Trenes Argentinos y forman parte de un dispositivo logístico multimodal —ferroviario, automotor y aéreo— que proyecta tropas y equipamiento a miles de kilómetros desde sus bases de origen.

El Ejercicio Kekén constituye una exigente actividad de adiestramiento para el personal militar, que se extenderá durante un mes en distintas zonas de la Patagonia: Puerto Deseado (Santa Cruz), Comodoro Rivadavia (Chubut) y la zona de Cerro Bagual (Chubut).

El propósito de la actividad es fortalecer las capacidades operativas del Ejército en uno de los entornos geográficos y climáticos más desafiantes del país.

Para acceder a más información sobre uno de los vehículos que participará en el ejercicio, ingresá a: https://www.argentina.gob.ar/noticias/proyecto-tam-2c-la-modernizacion-de-nuestros-caballos-de-acero

EJÉRCITO ARGENTINO

Secretaría General del Ejército