En Brasil y por cuarta vez, CAME y PromArgentina afianzan inserción de pymes en el mercado brasileño

PyMES 15/04/2026.- La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y PromArgentina, la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional, acompañan a más de 50 pymes de 12 provincias en una nueva edición de ExpoApras, la 43ª Feria y Convención Paranaense de Supermercados, en el estado de Paraná, Brasil. De esta manera, la entidad pyme junto a PromArgentina consolidan el modelo de comercio con el sur brasileño con el objetivo de estrechar lazos y fortalecer las relaciones económicas entre ambos países.

“En un contexto de retracción del consumo minorista, las pymes deben ampliar mercados para recuperar rentabilidad. Continuaremos acompañando a las empresas argentinas con este tipo de acciones y con capacitaciones, fundamentales para generar nuevos espacios de comercialización”, dijo el presidente de CAME, Ricardo Diab. A su vez, destacó que PromArgentina incorporó, a partir de este año, a ExpoApras a su agenda de ferias internacionales.

La participación argentina en ExpoApras 2026 cuenta con un stand propio de 410 m², diseñado para potenciar la visibilidad de las empresas y favorecer la generación de vínculos comerciales. En ese marco, se realizarán rondas de negocios con más de 50 compradores brasileños, quienes mantendrán reuniones directas con las pymes que integran la comitiva. Asimismo, se llevarán a cabo visitas técnicas a supermercados y distribuidores, donde se podrán conocer de primera mano las metodologías de compra, las dinámicas comerciales y los productos con mayor demanda en el mercado brasileño.

La delegación nacional está integrada por pymes de Buenos Aires, CABA, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Fe, de los rubros alimentos y bebidas; bazar; envases y embalajes; productos para el hogar; servicios, e higiene y cuidado personal, entre otros. “El brasileño reconoce y destaca el diferencial del producto argentino”, remarcó Diab.

Las rondas de negocios son fundamentales para ampliar la cartera de compradores

Asimismo, se realizarán encuentros con actores relevantes del estado paranaense, entre ellos el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas de Paraná (SEBRAE-PR), organismo que acompaña de manera permanente las iniciativas de CAME. Este tipo de acciones son fundamentales para fortalecer lazos bilaterales, generar nuevas oportunidades de cooperación y consolidar la presencia argentina en uno de los mercados más importantes de Sudamérica.

CAME Brasil es una iniciativa que busca fortalecer la inserción internacional de las pymes argentinas en el estado de Paraná, al sur de Brasil. Se trata de un mercado de consumo con un potencial de casi 12 millones de clientes. Las pequeñas y medianas empresas argentinas que participan de esta nueva edición de ExpoApras poseen una oferta exportable sólida, competitiva y representativa del entramado productivo nacional.

Fuente: CAME Nacional