EL SECRETARIO DE SALUD COMUNITARIA ADVIRTIÓ QUE EL FIN DEL PROGRAMA REMEDIAR “ES UN BALDE DE AGUA FRÍA PARA LAS PROVINCIAS”

Tierra del Fuego 20/04/2026.- El secretario de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, Ezequiel Zolezzi manifestó su preocupación por el cese del Programa Remediar en la Argentina y sostuvo que la decisión de Nación “requiere de un armado urgente en las provincias para poder subsanar esta situación en muy poco tiempo”. Lo dijo tras un encuentro virtual que mantuvieron equipos técnicos de salud de las diversas provincias y autoridades de la cartera sanitaria nacional, donde se confirmó la eliminación del Programa.

Durante la reunión, las autoridades nacionales comunicaron que abril fue el último mes en el que se distribuyeron botiquines completos del programa Remediar —con alrededor de 79 medicamentos— a los centros de salud. A partir de mayo, se prevé el envío de botiquines reducidos, que irán disminuyendo progresivamente hasta septiembre, cuando solo quedarán tres líneas de medicamentos vinculadas a patologías cardiovasculares.

Zolezzi remarcó que el programa permitía que muchas personas accedieran a sus tratamientos directamente en los centros de salud, sin necesidad de afrontar costos. “No es solo una cuestión de comodidad, sino de garantizar el acceso a quienes no tienen recursos para comprar medicamentos”, afirmó.

El funcionario también advirtió sobre las dificultades logísticas que implicará reemplazar el esquema actual, especialmente en territorios con menor acceso a farmacias. “En Tierra del Fuego hay una alta demanda del REMEDIAR. En zonas rurales o alejadas, como Almanza o Tolhuin, muchas veces la medicación se resolvía en el momento, incluso en guardias nocturnas”, explicó.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud provincial ya trabaja en alternativas para garantizar la continuidad de los tratamientos, en particular para personas sin cobertura. “Una de las medidas que estamos evaluando es incorporar estos medicamentos a una cobertura del 100% para que puedan retirarse en farmacias sin costo”, indicó Zolezzi.

Finalmente, el secretario consideró que la decisión nacional impactará de manera directa en el sistema sanitario. “Seguramente el programa tenía aspectos a mejorar, pero el nivel de recorte y la falta de transición generan una situación compleja. Ahora serán las provincias las que deberán absorber esta demanda y garantizar el acceso a los medicamentos”, concluyó.