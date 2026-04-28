EL OPERATIVO INVIERNO 2026 COMENZARÁ EL 15 DE MAYO EN TODA LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 28/04/2026.-El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS anunció el inicio del Operativo Invierno 2026, que se pondrá en marcha el próximo 15 de mayo con el objetivo de reforzar la seguridad vial y sostener la conectividad en todo el territorio, tal como se lleva adelante cada año.

En este sentido, el responsable de Protección Civil provincial, Pedro Franco, señaló que “si bien pueden darse algunas nevadas o bajas temperaturas antes, el consenso técnico indica que mediados de mayo es el momento adecuado para desplegar plenamente el operativo”, y destacó que “este período previo resulta clave para llegar mejor preparados a una de las etapas más exigentes del año”.

Asimismo, sostuvo que el foco está puesto en la prevención y la organización. Por un lado, se recuerda a la población la obligatoriedad del uso de cubiertas de invierno, una medida central para reducir riesgos en la conducción. Sobre esto, recalcó: “Es fundamental anticiparse y hacer el recambio a tiempo, porque las cubiertas adecuadas hacen una diferencia real en la seguridad”.



Al mismo tiempo, se avanza con capacitaciones específicas para el personal que estará afectado al operativo, especialmente en lo vinculado al uso y control de neumáticos de invierno. Las jornadas se realizarán el 29 de abril en Río Grande y el 30 de abril en Ushuaia.

En paralelo, se trabaja en la coordinación de la próxima reunión plenaria del Comité de Emergencia (COE), prevista para la primera semana de mayo, donde se terminarán de ajustar protocolos, recursos y formas de intervención. En relación a esto, Franco dijo que “el operativo es el resultado de un trabajo conjunto, donde cada institución cumple un rol clave para poder dar respuesta de manera rápida y coordinada”.

El despliegue contará con la participación de distintas áreas provinciales y nacionales, junto a municipios e instituciones que integran el COE, entre ellas fuerzas de seguridad, equipos de salud, organismos viales, manejo del fuego y cuerpos de bomberos voluntarios, todos bajo la coordinación de Protección Civil y la conducción operativa de la Subsecretaría de Seguridad Vial.

Desde el Ejecutivo provincial se reiteró que el objetivo es reducir la siniestralidad vial y garantizar la circulación en rutas durante el invierno.

Finalmente, se invita a la comunidad a informarse por los canales oficiales y a respetar las normas vigentes, entendiendo que la prevención y la responsabilidad individual son claves para transitar de forma segura el invierno fueguino.