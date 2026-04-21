EL MUNICIPIO REABRE LAS INSCRIPCIONES PARA FORMAR PARTE DEL REGISTRO DE POBLACIÓN HISTÓRICA

Rio Grande 21/07/2026.- Este padrón incluye a personas nacidas en Río Grande o que hayan llegado a la ciudad hasta 1966, con el objetivo principal de poner en valor su historia, compromiso y aporte al crecimiento de esta tierra.

El Municipio reabre las inscripciones para el Registro de Población Histórica, destinado a vecinos y vecinas nacidos en la ciudad o que hayan llegado hasta el año 1966 y que actualmente residan en Río Grande.

En este marco, se recuerda que el proceso de inscripción se desarrolla en dos etapas. En la primera, los interesados, o algún familiar, deberán completar el formulario web: https://bit.ly/4vvk40l. Aquellos que no tengan acceso a internet o bien precisen realizar alguna consulta, pueden comunicarse al 2964-486460.

Tras completar el formulario, un agente municipal se pondrá en contacto de manera individual a fin de coordinar una entrevista, en la cual se deberá presentar la documentación correspondiente según cada caso. A saber: los nacidos deberán presentar DNI y partida de nacimiento, mientras que quienes hayan llegado a la ciudad antes de 1966 deberán presentar documentación respaldatoria, como cambio de domicilio, DNI antiguo u otros comprobantes. En todos los casos, la documentación podrá ser presentada por un familiar.

Asimismo, se informa que aquellas personas que hayan iniciado el trámite en la convocatoria anterior y aún no hayan sido entrevistadas deberán comunicarse vía WhatsApp al número indicado, sin necesidad de volver a completar el formulario, ya que sus datos permanecen registrados en el sistema.

Esta propuesta responde a la mirada de la gestión del intendente Martín Perez, la cual reconoce y acompaña a las personas adultas mayores, poniendo en valor la historia y el aporte a quienes fueron protagonistas del crecimiento de Río Grande.