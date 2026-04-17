EL MUNICIPIO LANZA LAS PROPUESTAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS EN SALUD 2026

El Municipio de Río Grande presenta las Propuestas Académicas Universitarias en Salud 2026, una iniciativa orientada a fortalecer la formación profesional y comunitaria en torno a la salud mental, acercando herramientas de prevención, detección temprana y acompañamiento a vecinos y vecinas de la ciudad.
Las capacitaciones estarán abiertas a las comunidades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, dando inicio el miércoles 29 de abril bajo modalidad virtual y sincrónica.
El primer curso será “Salud en infancias y adolescencias: desafíos contemporáneos”, donde se abordarán tres ejes principales: Salud Perinatal, Salud en las Infancias y Salud en las Adolescencias. La segunda propuesta se centrará en “Consumos problemáticos: abordajes posibles”. Asimismo, se desarrollarán los cursos “Prevención del suicidio y salud mental” y “Abordaje de niños con desafíos en el neurodesarrollo”.
Cada instancia de formación contará con 8 encuentros semanales, que se dictarán los días miércoles de 18 a 21 horas, a través de una modalidad virtual que permitirá el acceso a participantes de toda la provincia.
La inscripción será gratuita y se habilitará en los próximos días mediante los canales oficiales del Municipio. Es importante mencionar que los certificados estarán avalados por la Universidad Nacional de La Plata y que la propuesta cuenta con Resolución Ministerial en trámite.
De esta manera, el Municipio de Río Grande, mediante un trabajo articulado con diferentes instituciones del país y el continente, reafirma su compromiso con la construcción de espacios de reflexión y formación, promoviendo el fortalecimiento de herramientas para el abordaje integral de las problemáticas psicosociales el cuidado integral de la salud mental.