EL MUNICIPIO LANZA LAS PROPUESTAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS EN SALUD 2026

Rio Grande 17/04/2026.- Mediante este programa de formación profesional, el Municipio junto al Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina, la Asociación de Psiquiatría de América Latina (APAL), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), busca acercar herramientas de prevención, detección y acompañamiento en salud mental a la comunidad fueguina. Los encuentros serán virtuales y comenzarán el 29 de abril.

El Municipio de Río Grande presenta las Propuestas Académicas Universitarias en Salud 2026, una iniciativa orientada a fortalecer la formación profesional y comunitaria en torno a la salud mental, acercando herramientas de prevención, detección temprana y acompañamiento a vecinos y vecinas de la ciudad.

Las capacitaciones estarán abiertas a las comunidades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, dando inicio el miércoles 29 de abril bajo modalidad virtual y sincrónica.

El primer curso será “Salud en infancias y adolescencias: desafíos contemporáneos”, donde se abordarán tres ejes principales: Salud Perinatal, Salud en las Infancias y Salud en las Adolescencias. La segunda propuesta se centrará en “Consumos problemáticos: abordajes posibles”. Asimismo, se desarrollarán los cursos “Prevención del suicidio y salud mental” y “Abordaje de niños con desafíos en el neurodesarrollo”.

Cada instancia de formación contará con 8 encuentros semanales, que se dictarán los días miércoles de 18 a 21 horas, a través de una modalidad virtual que permitirá el acceso a participantes de toda la provincia.

La inscripción será gratuita y se habilitará en los próximos días mediante los canales oficiales del Municipio. Es importante mencionar que los certificados estarán avalados por la Universidad Nacional de La Plata y que la propuesta cuenta con Resolución Ministerial en trámite.

De esta manera, el Municipio de Río Grande, mediante un trabajo articulado con diferentes instituciones del país y el continente, reafirma su compromiso con la construcción de espacios de reflexión y formación, promoviendo el fortalecimiento de herramientas para el abordaje integral de las problemáticas psicosociales el cuidado integral de la salud mental.