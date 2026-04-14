EL MUNICIPIO LANZA EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR

Rio Grande 14/04/2026.- El Municipio de Río Grande busca seguir acompañando a las y los riograndenses en sus proyectos de vida, favoreciendo la continuidad de los estudios profesionales. En este marco, se abre una primera etapa de inscripciones para las Becas RGA, orientada a acompañar a estudiantes de nivel superior que han alcanzado un avance igual o superior al 50% de su carrera, promoviendo la continuidad y finalización de sus estudios.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, lanza el Acompañamiento Integral Educativo para estudiantes de nivel superior, mediante el cual se abre una primera etapa de inscripciones para el programa Becas RGA, orientada a estudiantes de carreras terciarias y universitarias, que acrediten un avance igual o superior al 50 % de la carrera.

La propuesta pone especial énfasis en quienes se encuentran en la etapa final de sus estudios, acompañándolos en el tramo decisivo para la obtención de su título profesional.

Los interesados tienen que cumplir con los siguientes requisitos: ser argentino/a nativo/a, o naturalizado/a con un mínimo de dos años de residencia comprobable en la ciudad de Río Grande, poseer domicilio en la ciudad, cursar estudios de Educación Superior en instituciones con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Nación; y acreditar un avance superior al 50 % de la carrera, además de presentar la documentación correspondiente.

La inscripción a esta primera etapa se realizará de manera online desde el 13 hasta el 27 de abril, a través del siguiente enlace: https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/educacionyformacion.

La documentación requerida incluye: copia de DNI (frente y dorso), constancia de alumno/a regular actualizada, certificado analítico con finales aprobados, plan de estudios, constancia de CUIL, certificación negativa de ANSES (en caso de corresponder), datos de cuenta bancaria propia con constancia de CBU, y fotocopia de recibo de haberes del/la postulante y su grupo familiar, si corresponde.

Una vez recepcionada la información, se evaluará el cumplimiento de los requisitos para dar continuidad al proceso administrativo y acceder a la beca.

Es de mencionar que esta política se enmarca en una estrategia integral de fortalecimiento de la educación superior que el Municipio impulsa en articulación con distintas instituciones educativas, como es el caso de los convenios con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Instituto Universitario River Plate (IURP), Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), CLACSO, Universidad Nacional de las Artes y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

En paralelo, el Municipio impulsa prácticas profesionalizantes y pasantías educativas, orientadas a fortalecer la formación integral de estudiantes y facilitar su inserción en el mundo laboral.

De esta manera, el Estado Municipal reafirma su compromiso con la educación como eje central de inclusión, desarrollo y crecimiento, acompañando a quienes apuestan a su futuro a través de la formación profesional.