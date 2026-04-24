EL MUNICIPIO FORTALECE SUS POLÍTICAS DE CUIDADO JUNTO A REFERENTES DE ELA

Rio Grande 24/04/2026.- Durante dos días, el Municipio de Río Grande recibió la visita de referentes de ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, quienes llevaron adelante jornadas de trabajo, intercambio y devolución en torno a la evaluación de la política de cuidados local “Tiempo para Mujeres”.

La agenda se desarrolló a lo largo de dos jornadas intensivas, con la participación de Laura Pautassi, reconocida académica e investigadora en materia de derechos y organización social del cuidado en América Latina, y Mora Straschnoy, integrante del equipo técnico de ELA, especializada en análisis de políticas públicas con perspectiva de género.

Durante el primer día, se realizaron mesas de trabajo con equipos municipales vinculados a la implementación de los Espacios de Cuidados. Estos encuentros propiciaron instancias de diálogo, reflexión y análisis sobre las prácticas desarrolladas desde el año 2024 a la actualidad, permitiendo poner en valor los avances alcanzados, así como también identificar desafíos y oportunidades de mejora en el marco de una construcción colectiva orientada a fortalecer esta política pública.

En la segunda jornada, se llevó adelante la presentación de los hallazgos y devoluciones elaboradas por el equipo de ELA, en un encuentro que reunió a distintas áreas del Municipio. Allí se compartieron aportes vinculados a la organización social del cuidado, la importancia de su reconocimiento como derecho y el rol clave del Estado en la generación de respuestas integrales y sostenidas.

Cabe destacar que esta evaluación se enmarca en el Fondo de Investigación – Acción Colaborativa para América Latina y el Caribe, en el cual fue seleccionada la propuesta “Tiempo para mujeres: de lo local a las políticas transformadoras”, impulsada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario. La misma fue evaluada durante 18 meses con el objetivo de mejorar los servicios destinados a las infancias, tras haber sido elegida entre proyectos de toda la región por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

En este marco, Laura Pautassi, presidenta y directora del área de políticas de ELA, y Mora Straschnoy presentaron los resultados del proceso de evaluación, brindando aportes que permitirán al Municipio medir, investigar y fortalecer sus políticas públicas.

Al respecto, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars expresó que “cuando hablamos de cuidado, hablamos de la vida cotidiana, de las familias, de las mujeres que históricamente han sostenido estas tareas en condiciones desiguales, y también de la responsabilidad que tenemos como Estado de transformar esa realidad”.

En ese sentido, destacó “este fondo y este proceso de trabajo nos dan una oportunidad muy valiosa para parar, mirar lo que hicimos, aprender, medir y, sobre todo, proyectar mejores respuestas”. A su vez, remarcó que “nada de esto tiene sentido si no es en conjunto, si no logramos que cada actor de la comunidad se sienta parte, si no construimos corresponsabilidad y si no seguimos ampliando derechos”.

Por último, la funcionaria expresó que “celebro profundamente este encuentro, porque no solo estamos presentando resultados, sino que también estamos reafirmando un camino: el de una Río Grande más justa, más igualitaria y con más oportunidades para todas y todos”.

Por su parte, la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Luz Torres señaló “estas instancias reafirman a Río Grande como una ciudad que promueve los cuidados, brindando recursos a los equipos para hacer esto posible”.

Además, indicó que “la experiencia del fondo fue muy enriquecedora, ya que permitió evaluar las políticas destinadas a las infancias y, al mismo tiempo, aportar herramientas concretas para optimizar este servicio”. > Prensa Municipal RGA 🗞: Por otro lado, se destaca la participación de la subsecretaria de las Mujeres, Género y Diversidad, Luz Torres, en el Encuentro de aprendizajes desarrollado en Montevideo (Uruguay), donde se abordaron las lecciones aprendidas y los desafíos identificados durante la implementación de los proyectos seleccionados, con el objetivo de profundizar en los factores de éxito y las limitaciones encontradas.

Desde el Municipio se valoró la importancia de estos espacios de intercambio, que permiten consolidar y proyectar el trabajo que se viene desarrollando, reafirmando el compromiso con la ampliación, mejora y jerarquización de los Espacios de Cuidados como una política pública central para la comunidad.