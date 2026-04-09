EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE LANZA LA OFERTA 2026 DE LA ESCUELA DE EMPRENDEDORES

Rio Grande 09/04/2026.- El Municipio de Río Grande anuncia el relanzamiento de la Escuela de Emprendedores, consolidándose como un espacio estratégico de acompañamiento para emprendedores y pymes de la ciudad.

En esta nueva etapa, la Escuela se impulsa como una política integral del Municipio, con una oferta formativa pensada para generar oportunidades concretas para los vecinos y vecinas. Las capacitaciones en oficios -tanto recreativas como profesionalizantes- y en emprendedurismo están diseñadas en función de la demanda real y potencial del mercado de trabajo, en línea con los desafíos de ampliación de la matriz productiva local.



La propuesta abarca rubros como Industria, Empleo Independiente, Gastronomía, Empleo Verde, Construcción, Estética, Oficios Digitales, Textil y Emprendedurismo, dando respuesta a distintos perfiles y etapas de desarrollo.

Asimismo, se desarrolla en articulación con el sector privado y diversas instituciones, fortaleciendo su alcance y calidad. En esta primera etapa, se trabaja junto a Comunicaciones Fueguinas, Tanú y la Fundación Mirgor, y cuenta con el aval de la Universidad Tecnológica Nacional, a través de la Facultad Regional Río Grande.

Las capacitaciones se dictarán en distintos espacios municipales de toda la ciudad y contarán con espacios de cuidado para la infancia, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y la participación de todos los vecinos y vecinas.

La Escuela se organiza a partir de una Ruta Formativa de tres niveles: Iniciativa Emprendedora, destinada a quienes buscan transformar una idea en un proyecto económico viable; Potenciá tu Emprendimiento, orientada a fortalecer iniciativas en marcha; y Proyectá tu Emprendimiento, enfocada en el crecimiento y la expansión.

Las inscripciones estarán abiertas a partir del viernes 10 de abril y se realizarán de manera online a través del Portal Ciudadano, disponible en https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/

Este relanzamiento reafirma el compromiso del Municipio con el desarrollo productivo local, promoviendo la generación de empleo y brindando herramientas concretas para el crecimiento de emprendedores y pymes.