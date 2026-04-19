EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE IMPLEMENTARÁ MULTAS POR ROTURAS DE MOBILIARIO URBANO TRAS SINIESTROS VIALES

Rio Grande 19/04/2026.- El Municipio de Río Grande informó que, a partir de ahora, se implementarán sanciones específicas a conductores que, en el marco de siniestros viales, ocasionen daños al mobiliario urbano y al patrimonio público de la ciudad.

Estas sanciones se enmarcan en lo establecido por la Ordenanza N.º 3949/2019, que contempla penalidades ante la conducción imprudente, especialmente en casos donde se constata alcoholemia positiva y cuando, como consecuencia del hecho, se ocasionan daños a bienes públicos.



Desde la Dirección de Tránsito y Control Vehicular se precisó que, además de la infracción correspondiente por conducir bajo los efectos del alcohol, se aplicarán multas y sanciones accesorias cuando se verifiquen daños en mobiliario urbano, edificios municipales, monumentos, estatuas u otros elementos del patrimonio arquitectónico e histórico de Río Grande.

La normativa establece, además, la obligación de restituir o reponer los elementos dañados y/o afrontar las tareas necesarias para devolverlos a su estado original, debiendo el responsable asumir el costo total de dichos trabajos.

Con esta decisión, el Municipio busca fortalecer la responsabilidad al conducir, desalentar conductas imprudentes y resguardar el patrimonio común, dejando en claro que los daños al espacio público no quedarán solo en una infracción vial, sino que tendrán consecuencias económicas directas para quienes los provoquen.



Asimismo, se reitera a los vecinos y vecinas la importancia de respetar las normas de tránsito y conducir con prudencia, en pos de una Río Grande más segura. La responsabilidad al volante y el cuidado de la ciudad es una tarea de todos y todas.