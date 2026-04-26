EL MUNICIPIO AVANZA EN LA INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS GARITAS DE COLECTIVOS

El Municipio fortalece del sistema de transporte público mediante la instalación de más garitas en distintos barrios de la ciudad, priorizando sectores estratégicos y de alta circulación. En esta oportunidad, se colocó una nueva estructura en la intersección de Puerto Leith y Ara Santísimas Trinidad.
Esta acción forma parte de un plan sostenido de incorporación de infraestructura urbana, que ya permitió la instalación de garitas en las intersecciones de Schweitzer y Forgacs; Laguna Kosovo y Lago Hailsha; Bahía Paraíso y Batallón N°1; Hoiken y Jainen; así como en Karukinka y Santa Catalina.
A través de estos trabajos, el Estado Municipal busca optimizar los espacios de espera, brindando mayor resguardo frente a las condiciones climáticas y aportando mayor seguridad para quienes utilizan el transporte público a diario.
Se solicita la colaboración de las vecinas y vecinos para el cuidado y mantenimiento de estas instalaciones, entendiendo que se trata de espacios de uso común que benefician a toda la ciudad.