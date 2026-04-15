EL MUNICIPIO AGASAJÓ A TRABAJADORAS DE CASAS PARTICULARES

Rio Grande 15/04/2026.- En el marco del Día de las Trabajadoras de Casas Particulares, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevó adelante una actividad de reconocimiento y agasajo destinada a mujeres que integran la Unión de Empleadas de Casas Particulares, con el objetivo de visibilizar su tarea cotidiana y poner en valor su aporte fundamental al sostenimiento de la vida y el trabajo en los hogares.

Al respecto, la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Luz Torres, destacó: “Es fundamental continuar impulsando políticas públicas que garanticen el acceso a condiciones laborales dignas, el respeto y la valoración de las trabajadoras de casas particulares, históricamente invisibilizadas. Por eso, desde el Municipio reforzamos cada año nuestro compromiso de acompañar a las vecinas de nuestra ciudad”.

La jornada contó con el acompañamiento de Dora Sánchez, referenta de la Unión de Empleadas Domésticas de Tierra del Fuego, quien destacó la importancia de continuar fortaleciendo espacios de encuentro y organización para las trabajadoras. Asimismo, participó de la actividad la concejala Alejandra Arce, quien acompañó el reconocimiento y compartió palabras con las presentes.

Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo e intercambio, reafirmando el compromiso del Municipio con la promoción de derechos, el reconocimiento del trabajo de cuidado y la construcción de una comunidad más justa e igualitaria. Además, la actividad contó con la participación de la Banda Municipal, que acompañó la jornada con una presentación artística.