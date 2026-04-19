EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ LA PUESTA EN VALOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL “GOB. RAMÓN TREJO NOEL”

Rio Grande 19/04/2026.- La obra representa una mejora en infraestructura, pista y sistema de balizado, fortaleciendo la conectividad aérea y brindando mayor seguridad. La jornada se realizó en el recibidor comercial del aeropuerto, con la participación de autoridades municipales, aeroportuarias y comunidad en general.

El Municipio de Río Grande acompañó la inauguración de la obra de modernización del Aeropuerto Internacional Gobernador “Ramón Trejo Noel”, una intervención clave que representa un avance significativo en la calidad del servicio aéreo de la ciudad y una mejora en las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en el lugar.

La obra contempló la modernización integral de la pista 08-26, mejoras en el sistema de balizamiento con tecnología LED y sensores de detección de hielo, y la renovación de distintos sectores de la infraestructura aeroportuaria.

Al respecto, Alejandra Montelongo, subsecretaria de Turismo, afirmó que “contar con un aeropuerto plenamente operativo es fundamental para el desarrollo de la ciudad”.

En tal sentido, remarco que “esta obra de modernización integral representa mayor seguridad, innovación y comodidad tanto para los vecinos y vecinas como para quienes visitan Río Grande”.

Finalmente, subrayó que “esta puesta en valor abre la posibilidad de seguir consolidando circuitos provinciales, permitiendo el ingreso y egreso desde Río Grande, lo cual amplía las oportunidades de desarrollo turístico y productivo en toda la región”.

La jornada contó con la participación de miembros del gabinete municipal, funcionarios provinciales, concejales, autoridades aeroportuarias y vecinos y vecinas de la ciudad.