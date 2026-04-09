“EL MERCADO EN TU BARRIO”: LLEGA LA PRIMERA EDICIÓN DEL 2026

Rio Grande 09/04/2026.-Será este 11 de abril en el Polideportivo Margen Sur, desde las 11 hasta las 20 horas. Esta propuesta es organizada por el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, en pos de acercar productos de calidad a precios accesibles para acompañar la economía de los hogares.

“El Mercado en tu barrio” es una propuesta diseñada para acompañar la economía familiar y fortalecer la producción local, ofreciendo alimentos y artículos de primera necesidad a precios accesibles. En esta oportunidad, participarán carnicerías, verdulería, pescadería, pollos RGA, panadería, artículos de limpieza; además de artesanos y emprendedores locales.

Cabe destacar que los productos podrán abonarse en efectivo, tarjeta de débito o crédito con el objetivo de facilitar el acceso a toda la comunidad.

La propuesta se realizará este sábado 11 de abril en el Polideportivo Margen Sur, situado en Wonka 490; desde las 11 hasta las 20 horas.

Desde el Municipio se invita a participar y aprovechar la primera edición del año, la cual contribuye al cuidado del bolsillo de las familias riograndenses como a la promoción del trabajo local.