“EL MERCADO EN TU BARRIO”: LLEGA LA PRIMERA EDICIÓN DEL 2026

“El Mercado en tu barrio” es una propuesta diseñada para acompañar la economía familiar y fortalecer la producción local, ofreciendo alimentos y artículos de primera necesidad a precios accesibles. En esta oportunidad, participarán carnicerías, verdulería, pescadería, pollos RGA, panadería, artículos de limpieza; además de artesanos y emprendedores locales.
Cabe destacar que los productos podrán abonarse en efectivo, tarjeta de débito o crédito con el objetivo de facilitar el acceso a toda la comunidad.
La propuesta se realizará este sábado 11 de abril en el Polideportivo Margen Sur, situado en Wonka 490; desde las 11 hasta las 20 horas.
Desde el Municipio se invita a participar y aprovechar la primera edición del año, la cual contribuye al cuidado del bolsillo de las familias riograndenses como a la promoción del trabajo local.