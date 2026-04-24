EL GOBIERNO PROVINCIAL HOMOLOGÓ EL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE TOLHUIN

Tierra del Fuego 24/04/2026.- Esto consolida el proceso de revisión y adecuación del convenio, estableciendo las condiciones laborales del personal municipal en una estructura normativa unificada.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Trabajo y Empleo, homologó el Convenio Colectivo de Trabajo del Municipio de Tolhuin. El acuerdo es el resultado de un proceso de negociación entre el Ejecutivo municipal y las entidades gremiales ATE seccional Tolhuin y UPCN Tierra del Fuego.

Al respecto, la Ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, destacó que “contar con herramientas formales que regulen las relaciones laborales siempre es un avance, porque permiten resguardar derechos y establecer con claridad las responsabilidades de cada una de las partes”.

En este sentido, la funcionaria explicó que la cartera laboral acompañó todo el proceso para garantizar la solidez del convenio y asegurar que no se vulneren derechos ni se generen desequilibrios. “la homologación consolida la revisión y adecuación del texto, estableciendo las condiciones del personal municipal en una estructura normativa unificada” indicó la ministra.

Respecto al trabajo previo, Castiglione valoró el compromiso de las partes involucradas, expresando “quiero destacar el trabajo de las áreas técnicas del Ministerio, así como la predisposición de las entidades gremiales y del Municipio de Tolhuin, que permitieron avanzar y dar respuesta a cada una de las observaciones planteadas”.

Este trabajo articulado fue clave para subsanar las observaciones sustanciales detectadas previo a la resolución, logrando finalmente una redacción definitiva que delimita con precisión y claridad los derechos y obligaciones de las partes.

La funcionaria resaltó también el valor del consenso alcanzado y dijo que “estos acuerdos son el resultado del diálogo y la construcción colectiva entre el Estado y las organizaciones sindicales. Son instancias que requieren tiempo, consenso y la capacidad de contemplar las particularidades de cada ámbito laboral”.

“hace unos meses se concretó la homologación del convenio colectivo en Ushuaia y hoy avanzamos con Tolhuin, consolidando un proceso que fortalece la negociación colectiva y amplía derechos en el ámbito municipal”, subrayó Castiglione.

De la firma participaron el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington; el secretario legal del Municipio, Dr. Alexis Solís; la secretaria de Intendencia, Ana Paula Cejas autoridades gremiales de ATE y UPCN.