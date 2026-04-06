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El Gobierno pretende sancionar la Ley de Glaciares esta semana, como impacta en Tierra del Fuego.

Por Armando Cabral

Rio Grande 06/04/2026.- La reforma de la Ley de Glaciares podría debilitar la protección de áreas periglaciares en Tierra del Fuego, abriendo margen para proyectos mineros y energéticos en zonas hoy restringidas. Esto impactaría directamente en reservas de agua y ecosistemas frágiles de la isla.

El bloque libertario, junto a sus aliados en Diputados, impulsarán la aprobación de la reforma y así convertirla en ley antes del viernes.

 

Contexto de la Reforma
  • Ley original (26.639, 2010): protege glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y biodiversidad.
  • Reforma impulsada en 2026: busca redefinir qué áreas deben quedar bajo resguardo, trasladando parte de la decisión a las provincias y limitando la intervención nacional.
  • Apoyo político: el oficialismo y bloques aliados aceleran la sanción en Diputados esta semana, tras la media sanción del Senado en febrero.
Impacto en Tierra del Fuego
  • Reservas de agua: Los glaciares y ambientes periglaciares son fuente de agua pura. En Tierra del Fuego, donde los acuíferos son limitados, cualquier flexibilización puede comprometer la seguridad hídrica.
  • Ecosistemas frágiles: La isla depende de humedales y turberas conectadas con áreas glaciares. La reforma podría permitir actividades extractivas que alteren estos sistemas.
  • Competencia provincial: La nueva norma daría más poder a las provincias para definir qué zonas se protegen. En Tierra del Fuego, esto abre un debate entre desarrollo económico (minería, hidrocarburos) y conservación ambiental.
  • Turismo y conservación: La imagen de Tierra del Fuego como destino natural podría verse afectada si se habilitan proyectos en áreas cercanas a glaciares o reservas naturales.
Riesgos y Tensiones
  • Riesgo ambiental: debilitamiento de la protección nacional y mayor presión sobre ecosistemas fueguinos.
  • Riesgo político: tensiones entre Nación y Provincia sobre quién define los criterios técnicos de protección.
  • Riesgo social: comunidades locales y organizaciones ambientales ya advierten que la reforma puede priorizar inversiones mineras sobre la preservación del agua.
Comparación: Ley Actual vs Reforma
Aspecto Ley 26.639 (2010) Reforma 2026
Ámbito protegido Glaciares y ambiente periglacial Se redefine, con criterios más acotados
Autoridad principal Nación (presupuestos mínimos) Provincias ganan poder de decisión
Actividades permitidas Prohibición de minería e hidrocarburos en zonas protegidas Posible flexibilización según criterios provinciales
Impacto en Tierra del Fuego Protección amplia de reservas de agua y ecosistemas Riesgo de habilitar proyectos extractivos
Conclusión

 

En Tierra del Fuego, la reforma de la Ley de Glaciares puede significar un retroceso en la protección ambiental, con consecuencias en agua, biodiversidad y turismo. El debate central será si la provincia prioriza la explotación económica o mantiene un enfoque de conservación integral.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

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