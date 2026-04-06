El Gobierno pretende sancionar la Ley de Glaciares esta semana, como impacta en Tierra del Fuego.

El bloque libertario, junto a sus aliados en Diputados, impulsarán la aprobación de la reforma y así convertirla en ley antes del viernes.
Contexto de la Reforma
- Ley original (26.639, 2010): protege glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y biodiversidad.
- Reforma impulsada en 2026: busca redefinir qué áreas deben quedar bajo resguardo, trasladando parte de la decisión a las provincias y limitando la intervención nacional.
- Apoyo político: el oficialismo y bloques aliados aceleran la sanción en Diputados esta semana, tras la media sanción del Senado en febrero.
Impacto en Tierra del Fuego
- Reservas de agua: Los glaciares y ambientes periglaciares son fuente de agua pura. En Tierra del Fuego, donde los acuíferos son limitados, cualquier flexibilización puede comprometer la seguridad hídrica.
- Ecosistemas frágiles: La isla depende de humedales y turberas conectadas con áreas glaciares. La reforma podría permitir actividades extractivas que alteren estos sistemas.
- Competencia provincial: La nueva norma daría más poder a las provincias para definir qué zonas se protegen. En Tierra del Fuego, esto abre un debate entre desarrollo económico (minería, hidrocarburos) y conservación ambiental.
- Turismo y conservación: La imagen de Tierra del Fuego como destino natural podría verse afectada si se habilitan proyectos en áreas cercanas a glaciares o reservas naturales.
Riesgos y Tensiones
- Riesgo ambiental: debilitamiento de la protección nacional y mayor presión sobre ecosistemas fueguinos.
- Riesgo político: tensiones entre Nación y Provincia sobre quién define los criterios técnicos de protección.
- Riesgo social: comunidades locales y organizaciones ambientales ya advierten que la reforma puede priorizar inversiones mineras sobre la preservación del agua.
Comparación: Ley Actual vs Reforma
|Aspecto
|Ley 26.639 (2010)
|Reforma 2026
|Ámbito protegido
|Glaciares y ambiente periglacial
|Se redefine, con criterios más acotados
|Autoridad principal
|Nación (presupuestos mínimos)
|Provincias ganan poder de decisión
|Actividades permitidas
|Prohibición de minería e hidrocarburos en zonas protegidas
|Posible flexibilización según criterios provinciales
|Impacto en Tierra del Fuego
|Protección amplia de reservas de agua y ecosistemas
|Riesgo de habilitar proyectos extractivos
Conclusión
En Tierra del Fuego, la reforma de la Ley de Glaciares puede significar un retroceso en la protección ambiental, con consecuencias en agua, biodiversidad y turismo. El debate central será si la provincia prioriza la explotación económica o mantiene un enfoque de conservación integral.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar