El Gobierno envía hoy la reforma electoral al Congreso

En medio del intento del Gobierno por recuperar el control de la agenda con proyectos legislativos, el presidente Javier Milei anunció que el Ejecutivo enviará mañana al Congreso el proyecto de reforma electoral . La iniciativa se concentrará en tres ejes: la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de los partidos y la incorporación de ficha limpia .

Sobre la erradicación de las primarias, el Presidente sostuvo: «Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta». Es el mismo argumento que utilizó el oficialismo cuando impulsó la suspensión -luego de haber dejado de lado el intento de eliminación que había emprendido en la primera versión de la Ley Bases-.

«Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo», dijo, en un mensaje dirigido a sus seguidores. Por último, sobre ficha limpia: «Los corruptos afuera para siempre».

La inclusión de ficha limpia -proyecto que el año pasado cayó en el Congreso y generó uno de los momentos de mayor tensión con el PRO- no estaba prevista, al menos en las declaraciones públicas de La Libertad Avanza (LLA), que sí venía enfocándose en las PASO y el financiamiento.

En ese contexto, el macrismo y el radicalismo -principales aliados del oficialismo en el Congreso, necesarios para aprobar las iniciativas de LLA en ambas cámaras- mostraron cierta resistencia a la eliminación de las PASO. Con ficha limpia dentro de la reforma electoral, el bloque libertario mejora su posición en la negociación con ambos espacios .

En las últimas semanas, distintas bancadas presentaron proyectos de ficha limpia.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había adelantado en marzo que la iniciativa incluiría cambios en las reglas de financiamiento de los partidos políticos y la eliminación de las PASO. «Hay que subir la vara para que haya menos partidos», sostuvo. «Hay muchos partidos activos que son sellos de goma, y ni te cuento a nivel provincial», agregó.

El anuncio de la reforma electoral lo realizó el propio Milei y no el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien suele comunicar las iniciativas del Gobierno. Su rol como vocero se vio debilitado tras las denuncias por enriquecimiento.

Fuente: El Economista.