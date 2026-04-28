El gobierno declaró un doble feriado y habrá dos fines de semana largos para todos estos argentinos

Argentina 28/04/2026.- Tras doble el fin de semana largo de abril, por el Día de la Memoria y Semana Santa, los argentinos ya aguardan por el próximo feriado. En este sentido, el Gobierno ya anunció el calendario de descansos 2026 y por eso, los trabajadores pueden conocer su próximo asueto.

El calendario laboral 2026 tiene una particularidad favorable para los trabajadores y es que el 1° de mayo cae viernes. Así, se definió automáticamente un fin de semana largo sin necesidad de decretos ni puentes, pero además habrá otro descanso extendido.

¿Por qué habrá un doble feriado con fin de semana largo en mayo?

El Día del Trabajador, que cae viernes, marcará el comienzo de tres días de descanso que se extienden hasta el domingo 3. Para quienes planifican con anticipación, o simplemente necesitan una excusa para reservar ese alojamiento que tienen en favoritos desde hace meses, este es el momento ideal para organizarse.

Además, el 25 de Mayo, feriado por el Día de la Revolución de Mayo, también cae lunes. Por eso, en el quinto mes del año, habrá un doble fin de semana largo con apenas 3 semanas de diferencia para aprovechar y tomarse unas minivacaciones.

En mayo habrá doble fin de semana largo por el 1 y el 25 de mayo

¿Por qué el 1° de mayo es feriado inamovible?

El Día Internacional de los Trabajadores tiene raíces en las movilizaciones obreras de Chicago de 1886, cuando miles de trabajadores reclamaron la jornada de ocho horas.

En Argentina, su conmemoración está consagrada por ley y es uno de los pocos feriados que no pueden trasladarse ni modificarse por decreto. Fe estaforma, aunque el Gobierno de turno quiera moverlo, no puede.

De la misma manera, algunas fechas patrias como el Día de la Revolución de Mayo, cuando se formó el primer Gobierno propio en 1810, también es inamovible. Por eso, el lunes 25 da lugar a otro fin de semana largo.

Todos los feriados nacionales que quedan en 2026

Una vez pasado el fin de semana del 1° al 3 de mayo, el año todavía tendrá algunos descansos nacionales.

Feriados inamovibles

25 de mayo (lunes) — Día de la Revolución de Mayo. Otro fin de semana largo asegurado, esta vez de tres días también.

— Día de la Revolución de Mayo. Otro fin de semana largo asegurado, esta vez de tres días también. 20 de junio (sábado) — Paso a la Inmortalidad del General Belgrano. Al caer sábado, no genera un día extra de descanso para quienes trabajan de lunes a viernes.

— Paso a la Inmortalidad del General Belgrano. Al caer sábado, no genera un día extra de descanso para quienes trabajan de lunes a viernes. 9 de julio (jueves) — Día de la Independencia. Si el Poder Ejecutivo lo dispone, podría habilitarse un puente con el viernes 10 —que, de hecho, ya figura como día no laborable en el calendario oficial, formando un fin de semana largo de cuatro días.

— Día de la Independencia. Si el Poder Ejecutivo lo dispone, podría habilitarse un puente con el viernes 10 —que, de hecho, ya figura como en el calendario oficial, formando un fin de semana largo de cuatro días. 8 de diciembre (martes) — Inmaculada Concepción de María, feriado de origen religioso reconocido como nacional.

— Inmaculada Concepción de María, feriado de origen religioso reconocido como nacional. 25 de diciembre (viernes) — Navidad, que este año también se combina con el fin de semana.

Feriados trasladables

Estos feriados pueden moverse al lunes más cercano por decisión del Poder Ejecutivo, lo que suele generar fines de semana largos:

17 de junio (martes) — Paso a la Inmortalidad del General Güemes.

— Paso a la Inmortalidad del General Güemes. 17 de agosto (lunes) — Paso a la Inmortalidad del General San Martín. Ya cae lunes, así que el fin de semana largo está garantizado.

— Paso a la Inmortalidad del General San Martín. Ya cae lunes, así que el fin de semana largo está garantizado. 12 de octubre (lunes) — Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Otro lunes confirmado.

— Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Otro lunes confirmado. 24 de noviembre (martes) — Día de la Soberanía Nacional.

Los dos feriados de mayo son inamovibles.

Días no laborables

A diferencia de los feriados, los días no laborables son optativos para el sector privado: cada empleador decide si sus trabajadores descansan o no. Los que quedan en el año son el 10 de julio y el 7 de diciembre.

¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2026?

Contando solo los feriados que ya garantizan tres o más días de descanso —sin depender de puentes ni decretos—, quedan al menos cuatro oportunidades claras: el 1° de mayo, el 25 de mayo, el 17 de agosto y el 12 de octubre.

Si el Ejecutivo confirma el puente del 10 de julio, ese esquema sumaría un fin de semana de cuatro días en pleno invierno, ideal para escapadas a la nieve o a destinos de montaña. El calendario oficial de feriados puede consultarse en argentina.gob.ar.