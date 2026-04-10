«El Fueguino» una yerba con nombre autóctono que se lanza al mercado local y ya genera expectativa.

Nicolas Alarcón y Yoel Lendres, son los responsables del proyecto yerba El Fueguino, que desde hace dos meses se esta distribuyendo en nuestra provincia. Estos dos jóvenes han iniciado un nuevo emprendimiento donde la yerba de excelente calidad es traída de la provincia de Misiones y embazada en nuestra ciudad.

Quisimos conocer como es emprender en un momento de crisis y ponerle mucha garra y esperanza a pesar del contexto general.