«El Fueguino» una yerba con nombre autóctono que se lanza al mercado local y ya genera expectativa.
PorArmando Cabral
Rio Grande 10/04/2026.- La yerba El fueguino es un producto misionero que se embaza y distribuye en nuestra provincia, por dos jóvenes que desde hace meses la distribuyen en todos los comercios de Tierra del Fuego y pronto se ampliara con distintos sabores. El Fueguino, ademas de ser consumida aquí va camino a convertirse en un souvenir para los visitantes que ya han enviado fotos desde distintas partes del mundo.
Nicolas Alarcón y Yoel Lendres, son los responsables del proyecto yerba El Fueguino, que desde hace dos meses se esta distribuyendo en nuestra provincia. Estos dos jóvenes han iniciado un nuevo emprendimiento donde la yerba de excelente calidad es traída de la provincia de Misiones y embazada en nuestra ciudad.
Quisimos conocer como es emprender en un momento de crisis y ponerle mucha garra y esperanza a pesar del contexto general.
Bueno, cuéntennos cómo es este proyecto que han puesto en marcha y que tiene que ver con la producción o por lo menos la venta de yerba mate aquí en tierra del fuego.
Mirá, estamos acá con Joel, socio mío, con el tema de la yerba, la marca El Fueguino
Buenas tardes, ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Buenas tardes, ¿Cómo estás?
Los saludo a los dos.
¿Cómo andan?
Te comentamos.
¿Es una yerba, una marca?
Es marca El Fueíno, marca local.
La yerba es elaborada en Misiones, la hacemos allá y la envasamos en Buenos Aires y la traemos para acá.
Nosotros buscamos representar al Fueíno a través de la marca Una Yerba Tradicional.
Y.
Bueno, buscamos llevar a la gente acá, queremos ser marca 1 acá en la provincia y bueno, es nuestra meta.
Como vos decías recién, es una yerba tradicional, hay mezcla de yerba porque hemos visto que también se está comercializando este tipo de yerbas, por ejemplo, blend de yerba, yerba de un sabor y de otro, yerbas saborizadas también.
¿La de ustedes es yerba tradicional?
Por ahora nosotros estamos trabajando ya estamos haciendo un proceso para elaborar yerba carbonizada.
Sí,.
Pero para futuro, digamos.
Es un proyecto futuro.
Claro, claro, claro, claro.
¿Y cómo nace la idea de armar un proyecto de yerba que tenga un nombre y que represente a tierra al fuego?
¿Estuvieron analizándolo, lo vieron, les gustó el hecho de llamarla al fueguino?
¿Cómo nace esta idea?
Esta idea nace a través de una juntada entre amigos, con un montón de proyectos frustrados anteriores, proyectos que no se han dado y demás.
Nosotros dijimos bueno, vamos por algo fuerte, algo que todo el mundo quiera tener en su casa.
Fuimos por un producto por ejemplo que es yerba, yerba mate y.
Y bueno, quisimos buscar una identidad, quisimos armar una yerba que tenga un propósito y bueno, el propósito sería llegar a representarlo a través de esta yerba dentro de la industria.
Entonces,.
Primeramente por la yerba tradicional.
Bien.
Claro.
Y hoy por hoy el mercado es solamente Tierra del Fuego.
¿Están pensando en salir de la provincia, venderlo, por ejemplo?
Se me ocurre a nivel regional, en la Patagonia, Porque Tierra del Fuego es una marca fuerte.
Es el fin del mundo.
Tiene un significado muy importante llamarse así y más llamándose El Fueguino.
Sí, nosotros tenemos este proyecto ya esa visión de recorrer toda la Patagonia con la yerba.
De hecho estamos en toda la provincia, digamos, de Tierra del Fuego y estamos en Releu también.
Gente distribuyendo la yerba.
Bien.
Después obviamente gente turista que recorre, que viene inevitablemente a la isla, se lleva yerba.
Tenemos fotos con la yerba en muchas partes del mundo.
Claro, claro.
Se lo llevan como un regalo, digamos.
Como un recuerdo exactamente de la provincia.
Es el mejor souvenir que le podemos ofrecer a un turista.
Tal cual, tal cual, tal cual.
Porque además ahora falta que hagan los mates del fueguino.
Se me ocurre una idea por ahí después la toma no la dejan, pero sumarle al paquete de yerba un mate que tenga grabado el nombre del fueguino y ya estaríamos con el regalo completo.
Estamos con esas visiones.
Equipos de mate.
¿Cuánto tiempo tienen con este proyecto?
¿Porque no hace mucho que empezaron, No?
La yerba se empezó a comercializar recién este año, a principios de año.
Ponele a mediados de febrero.
La idea nace hace más de un año ya.
El año pasado se nos ocurrió la idea y bueno, empezamos con el tema de los trámites.
Empezamos.
Son un montón de trámites que hay que hacer como para que funcione.
Tiene que pasar por el IN, tiene que estar patentada, tiene muchas cosas por llegar.
Pero bueno, más o menos tardamos un año.
Claro.
Un año de trámites para poder tener la marca El Fueguino y poder comercializarla.
Claro.
Es un montón, ¿No?
Me parece a mí.
Sí, pasa que en realidad por ahí la gente ve que agarra poner yerba en un paquete, envasarla y ponerla en contra.
Va mucho más que eso.
Una serie de trámites.
Vos tenés que crear la producción de la yerba, muchas cosas.
Además tenés que vender lo que declarás, no podés cambiar producto.
Claro.
No, no, no.
Es complicado.
Son todos márgenes legales, obviamente.
Bueno, nosotros vamos a acompañar este proyecto porque nos pareció fantástico.
Vimos el packaging que tienen, que nos gustó mucho.
También el color.
El primer paquete de yerba negro, por.
Ejemplo, buscamos resaltar a través en la góndola, ¿Viste?
Porque por lo general el resto de las marcas tienen muchos colores, entonces con el negro resaltamos.
Fue un propósito también.
Tratamos de salir un poco de lo protocolar.
Claro, claro.
No ser tan serio ni tan formal con el producto.
Y diseñando con mucho tiempo también que nos llevó diseñar el packaging, llegamos a algo delicado, sencillo y llamativo al mismo tiempo.
La verdad que me pareció una idea fantástica.
Vamos a acompañar esto, cuente con nosotros para lo que quieran difundir, para lo que quieran comercializar en Tierra del Fuego estamos nosotros, estamos como radio en toda la provincia, así que quedamos a disposición de ustedes.
Felicitaciones chicos por esto.
Nos parece realmente fantástico que en este momento alguien apueste a hacer algo, a producir y a vender algo que tenga además el nombre del fueguino.
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