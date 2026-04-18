EL FIN DE SEMANA LLEGA CON PROPUESTAS PARA TODA LA COMUNIDAD

Rio Grande 18/04/2026.- VISITÁ LA MUESTRA “ESTE SUELO NUESTRA PATRIA” En el marco del Mes de Malvinas, las instituciones educativas y la comunidad en general podrán conocer la muestra “Este suelo nuestra patria”, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas, mientras que los sábados podrán acercarse de 15 a 18 horas. Durante la visita podrán profundizar en la historia, la memoria y el significado de la causa Malvinas en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”. La exposición estará abierta al público hasta el 25 de abril.

“RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

El punto de venta, ubicado en Fagnano 650, abre sus puertas de lunes a sábado de 10 a 20 horas. Durante el fin de semana los y las riograndenses podrán adquirir tomates frescos de la marca local “RGA Alimentos”, así como alimentos de productores locales como pescado, carne porcina, huevos y hortalizas.

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO

Este espacio, ubicado en Fagnano 650, atenderá este viernes, de 10 a 16 horas, mientras que el sábado y el domingo, desde las 16 hasta las 20 horas. Allí la comunidad podrá encontrar productos elaborados por emprendedores, artesanos y productores locales.

DISFRUTÁ DE LA CALESITA DE ZONA SUR

Este divertido espacio destinado a la recreación y entretenimiento de las infancias de la ciudad se encuentra ubicado en Rafaela Ishton y Tolhuin. La calesita está abierta de miércoles a domingos, desde las 15:30 hasta las 19 horas, con entrada libre y gratuita. El funcionamiento de la misma está sujeta a las condiciones climáticas.

RECORRE EL PASEO CANTO DEL VIENTO

Este viernes, sábado y domingo, el Paseo “Canto del Viento”, ubicado en Fagnano 650, abrirá sus puertas, de 16 a 20 horas, para que las vecinas y vecinos disfruten de un entretenido recorrido que incluye stands con emprendedores locales, artesanos y manualistas de nuestra ciudad.

MAGIA EN FRASCOS: RECICLADO CON TELA Y PINTURA

Una emprendedora local brindará un taller de reciclado de frasco, donde los participantes podrán aprender técnicas de decoración utilizando tela y pintura. La propuesta invita a reutilizar materiales, fomentar la creatividad y generar nuevas ideas a partir de objetos cotidianos. La actividad es abierta a la comunidad y será este sábado de 16 a 20 horas en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650).

ACTO POR EL ANIVERSARIO 433º DE SAN SALVADOR DE JUJUY

Será este domingo 19 en la Plaza Jujuy, Av. Belgrano y Elcano desde las 11:30 horas. Se llevará adelante el acto aniversario, en ocasión de conmemorar y homenajear al pueblo jujeño del San Salvador.