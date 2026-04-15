El Consejo de la Magistratura rechazó la denuncia contra el juez Ernesto Löffler

El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego se reunió en sesión ordinaria y resolvió rechazar la denuncia presentada contra el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Adrián Löffler, en el marco de las causas vinculadas al proceso de reforma constitucional.

La denuncia, impulsada por el abogado Antonio César Petkos, señalaba tres aspectos:

La supuesta pérdida de imparcialidad del magistrado por haber opinado públicamente sobre la reforma constitucional antes de intervenir en las causas.

Su vínculo familiar con el legislador Damián Löffler, partícipe del debate político sobre la reforma.

Un presunto retardo en la tramitación de expedientes vinculados al proceso.

Sin embargo, el informe elaborado por la presidenta del Consejo, Dra. Edith Cristiano, concluyó que los hechos no reúnen los elementos mínimos para habilitar un enjuiciamiento. Se destacó que:

Los argumentos ya habían sido tratados en sede judicial como recusación y fueron desestimados.

Las opiniones académicas y doctrinarias de un magistrado están amparadas por la libertad de expresión y no constituyen causal de remoción.

El expediente electrónico (sistema Kayen) garantiza disponibilidad permanente, descartando la posibilidad de retención material.



Tras un debate, la mayoría de los consejeros acompañó el criterio de presidencia y se resolvió el rechazo de la denuncia por resultar infundada e improcedente conforme la Ley Provincial Nº 525.

La reunión contó con la participación de la presidenta Dra. Edith Miriam Cristiano, el Fiscal de Estado Dr. Virgilio Juan Martínez de Sucre, el Ministro Jefe de Gabinete Lic. Jorge Alberto Canals, la legisladora Dra. María Victoria Vuoto, el legislador Dr. Jorge Andrés Lechman, el Dr. Alejandro Pagano Zavalía y el Dr. Horacio Marcelo Castelli.

El acta también dejó constancia de la renuncia del juez José Silvio Pellegrino en Tolhuin, lo que habilitó la apertura de concurso para cubrir ese cargo.