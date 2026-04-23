El Concejo llevó adelante la III Sesión Ordinaria en el Museo Virginia Choquintel Aprobaron la creación del sistema Municipal de Recupero por Prestaciones de Salud Municipal

Diputados 23/04/2026.-Los ediles llevaron adelante la III Sesión Ordinaria en la que se trataron las distintas propuestas de los diferentes bloques. Entre los proyectos aprobados, los concejales sancionaron la creación del sistema Municipal de Recupero por Prestaciones de Salud Municipal. Del mismo modo aprobaron el programa “Finanzas Seguras” orientado a adolescentes en el uso de billeteras virtuales y ciberseguridad. También expresaron el rechazo a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional mediante Decreto Nº252/26 sobre modificación del Régimen de Aduana en Factoría (RAF). Asimismo, sancionaron resoluciones solicitando informes al Departamento Ejecutivo Municipal.

El Cuerpo de Concejales de esta ciudad, presidido por la titular del Concejo Deliberante, concejal Guadalupe Zamora, llevó adelante la III Sesión Ordinaria del año en las instalaciones del Museo Municipal “Virginia Choquintel”, con la participación de los concejales Verónica Martínez, Alejandra Arce, Federico Runin, Walter Abregú, Maximiliano Ybars y Matías Löffler.



Previo al inicio de la sesión, se realizó la banca del vecino que estuvo a cargo de Estela Ruíz, de la Asociación Civil para la Inclusión Chen Haitken.

Durante la jornada, los ediles abordaron y aprobaron una amplia agenda de asuntos vinculados a políticas públicas, obras, desarrollo social, salud, educación y reconocimiento comunitario.

Entre las iniciativas sancionadas se destaca la ordenanza presentada por la concejal Arce que fue aprobada por el Cuerpo de Ediles para la creación del programa “Cobro de Alimentos en Tiempo de Liquidación de Haberes”, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de obligaciones alimentarias.

Por otra parte, mediante comunicación emitida desde el bloque del MPF, se recomendó a la Comisión para el Área Aduanera Especial la implementación de medidas que fortalezcan el Régimen de Promoción Económica y Fiscal de la provincia.

Durante la sesión, se aprobaron además diversas declaraciones de interés, entre ellas la primera implantación de un esfínter urinario artificial realizada en el Hospital Regional Río Grande, destacada por su relevancia sanitaria y científica, proyecto que fue presentado por el concejal Bogado, como así también, la trayectoria de la ajedrecista Jazmín Donda, reconocida por su aporte al deporte y la comunidad, proyecto presentado por el concejal Ybars.

En cuanto a tareas de control y seguimiento, se sancionaron resoluciones solicitando informes al Departamento Ejecutivo Municipal sobre el estado y avance de obras clave para la ciudad, como el Natatorio Olímpico del barrio Chacra II, el Puente General Mosconi, la Costanera y la Carpa de la Dignidad, proyectos que fueron presentados por el concejal Abregú.

Asimismo, a solicitud del concejal Bogado, el Cuerpo expresó su rechazo a las políticas nacionales de desfinanciamiento del Servicio Meteorológico Nacional, y autorizó al Ejecutivo Municipal a disponer de un vehículo automotor conforme a lo establecido en la Carta Orgánica.

En tanto, a propuesta de los ediles Zamora y Löffler, los concejales expresaron el rechazo a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional mediante Decreto Nº252/26 sobre modificación del Régimen de Aduana en Factoría (RAF).

Dictámenes

Finalmente, se aprobaron distintos dictámenes de comisión que introducen modificaciones a ordenanzas y resoluciones, entre ellos se aprobó el dictamen del MPF, que integran los concejales Zamora y Löffler para la creación del Sistema Municipal de Recupero por Prestaciones de Salud, también se aprobó el programa “Finanzas Seguras” orientado a adolescentes en el uso de billeteras virtuales y ciberseguridad, proyecto presentado por el concejal Bogado, la armonización normativa de ordenanzas vigentes, proyecto del concejal Runin, que modifica inciso c del artículo 8° de la Ordenanza Municipal Nº 1351/2000, donde los vehículos que se afecten al servicio de remises deberán poseer una cilindrada igual o superior a los mil (1.000) CC y poseer un peso mínimo de novecientos (900) Kilogramos y pedidos de informe sobre la ejecución de programas municipales.

De esta manera, el Concejo Deliberante continúa fortaleciendo su labor legislativa, promoviendo iniciativas que impactan en el desarrollo integral de la ciudad y en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Río Grande.