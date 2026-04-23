El Concejo Deliberante realizará este jueves la Tercera Sesión Ordinaria del Año

Durante el encuentro realizado este miércoles, los concejales analizaron el Boletín de Asuntos Entrados y acordaron los temas que serán abordados. Entre ellos se encuentran Proyectos de Ordenanza, Proyectos de Comunicación, Resoluciones, Declaraciones de Interés y Dictámenes.

Las temáticas a tratar serán tránsito y ordenamiento vial, obras públicas, ambiente, cuidados y deporte, entre otros temas.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

23 DE ABRIL DE 2026

Orden del Día

PROYECTOS PRESENTADOS

BLOQUES:

089 – VARGAS – Ord. s/ crea la Clínica Veterinaria Municipal “Dr. Adrián Bitsch”.

090 – VARGAS – Ord. s/ crea el programa laboral “Segunda Oportunidad”.

091 – VARGAS – Ord. s/ crea el Cementerio Municipal de Mascotas.

092 – VARGAS – Ord. s/ crea el programa de Huertas Comunitarias.

094 – VARGAS – Ord. s/ crea el “Centro Municipal de Alojamiento Provisorio para Mujeres Víctimas de Violencia de

Género”.

095 – VARGAS – Ord. s/ crea el programa “Góndola Emprendedora Local”.

096 – VARGAS – Ord. s/ crea el “Plan de Recuperación y Reciclaje de Aceite Vegetal Usado para Biocombustibles”.

097 – VARGAS – Ord. s/ crea el “Registro Único de Mascotas Extraviadas y en Adopción.

098 – VARGAS – Ord. s/ refuncionalización del Anfiteatro de la Plaza de los Onas.

099 – VARGAS – Ord. s/ establece el boleto gratuito del servicio de transporte publico de colectivo de pasajeros para

mujeres el día 8 de marzo.

100 – VARGAS – Ord. s/ crea el “Plan de Gestión Eco-Vidrio”.

101 – VARGAS – Ord. s/ crea el programa de Capacitación y Entrenamiento Laboral para Jóvenes”.

104 – BLOQUE MOPOF 54 – Ord. s/ establece el día 26 de marzo de cada año como “Día de Conmemoración de la

Tragedia Aérea del Avión Yagán” en el ámbito de la ciudad de Río Grande.

105 – VARGAS – Ord. s/ incorpora en el calendario de actos oficiales del MRG. la ceremonia conmemorativa del

accidente aéreo del avión “Yagán”.

109 – VARGAS – Ord. s/ asfaltado y obras cloacales en calle kau desde la altura 500 al 1000.

112 – FORJA MARTÍNEZ – Ord. s/ adherir a la Ley Pcial. N° 1550, “Ley de Prevención de Incendios Forestales Rurales”.

113 – PROV. GDE BOGADO – Ord. s/ crea el Instituto Municipal de Preservación del Patrimonio Audiovisual de Río

Grande.

114 – PROV. GDE ARCE – Ord. s/ Crea el programa “Cobro de Alimentos en Tiempo de Liquidación de Haberes”.

117 – BLOQUE MOPOF 54 – Com. s/ recomienda a la Comisión para el Área Aduanera Especial (CAAE), implemente

medidas para el funcionamiento del Régimen de Promoción Económica y Fiscal para la Provincia de Tierra del Fuego

AeIAS.

119 – VARGAS – Ord. s/ denomina calle como “Luis Gliubich”.

123 – FORJA MARTÍNEZ – Ord. s/ adecuación vial, colocación de reductores de velocidad homologados, pintado de

sendas peatonales, señalización en la intersección de la ruta nacional N° 3 con la avenida Prefectura Naval Argentina.

126 – VARGAS – Ord. s/ denomina calle como “Julián Baeza”.

127 – UCR YBARS – Ord. s/ modifica artículos de la Ordenanza Nº 2837/2010, (Código Electoral Municipal). Boleta única

por estamento municipal.

135 – BLOQUE MOPOF 54 – Ord. s/ crea el programa “Zona Activa”.

137 – PROV. GDE BOGADO – Decl. s/ declarar de Interés, Sanitario y Científico Municipal a la primera implantación de

esfínter urinario artificial realizada en el Hospital Regional de la ciudad de Río Grande.

139 – FORJA MARTÍNEZ – Res. s/ solicita informe al DEM s/ cumplimiento de Ord. N° 3642/17, (estacionamiento

exclusivo para motocicletas y ciclomotores).

141 – PROV. GDE BOGADO – Ord. s/ crea el programa “Río Grande, Ciudad de las Infancias”.

143 – UCR YBARS – Decl. s/ declarar de Interés Deportivo y Comunitario Municipal la trayectoria de la ajedrecista

Jazmín Donda.

144 – UCR YBARS – Ord. s/ crea el “Régimen de Silencio Administrativo Positivo aplicable a los trámites administrativos

simples iniciados por personas humanas o jurídicas ante la Administración Municipal”.

145 – UCR YBARS – Ord. s/ modifica artículos de la Ord. N°2934/11.

146 – PJ ABREGÚ – Ord. s/ crea el Foro Legislativo del Adulto Mayor.

147 – PJ ABREGÚ – Res. s/ solicita informe al DEM. s/ el estado actual y avance de las obras del Natatorio Olímpico del

barrio Chacra II.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas.

«2026 – 20º ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL Nº 26.206 DE EDUCACIÓN PÚBLICA

NACIONAL».

Concejo Deliberante

Municipio de Río Grande

“Capital Nacional de la Vigilia por la gloriosa Gesta de Malvinas”

Provincia de tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

148 – PJ ABREGÚ – Res. s/ solicita informe al DEM. s/ el estado actual, avance y garantía de las obras en el Puente

Gral. Mosconi.

149 – PJ ABREGÚ – Res. s/ solicita informe al DEM. s/ el estado actual y avance de las obras en la Costanera y la

Carpa de la Dignidad.

151 – PJ ABREGÚ – Ord. s/ crea el programa “Arte Sin Límites de Cultura Amigable y Talento Diverso”.

152 – FORJA MARTÍNEZ – Res. s/ solicita informe al DEM. s/ cumplimiento de la Ord. N° 648/93, (señalización de

sendas peatonales).

153 – PROV. GDE ARCE – Ord. s/ denomina espacio público como “Naciones Hermanas”.

154 – PROV. GDE BOGADO – Ord. s/ implementa la certificación “Producto Agropecuario”.

155 – PROV. GDE BOGADO – Com. s/ expresa rechazo antes las políticas nacionales de desfinanciamiento del Servicio

Metereológico Nacional.

156 – PROV. GDE ARCE – ( ANEXO ) – Ord. s/ reemplaza el plano 3 de Estrategia de Cualificación Ambiental vigente,

de la Ord. N° 2863/11, (aprueba Código de Desarrollo Urbano y Territorial.)

157 – PROV. GDE ARCE – Res. s/ autoriza al DEM. a disponer del vehículo automotor dominio AB097BN en los

términos del art. 89 inc. 12 de la Carta Orgánica Municipal.

159 – PROV. GDE ARCE – Ord. s/ adecuación de normativa en materia de suelo fiscal urbano, modifica artículos de la

Ord. N° 895/997, (tierras fiscales).

160 – VARGAS – Ord. s/ exceptuar de la Ord. N° 2863/11, al comercio “BYS RESPUESTOS”.

161 – FORJA RUNIN – Ord. s/ estudio de factibilidad técnica en materia de tránsito en el Puente Gral. Mosconi.

162 – FORJA RUNIN – Ord. s/ establece la afectación específica de los ingresos recaudados en concepto de multas

aplicadas por infracciones previstas en la Ord. N° 3949/19.

163 – FORJA RUNIN – Ord. s/ instituye el “Día Municipal de Concientización y Visibilización de las Víctimas con

Discapacidad por Siniestros Viales”.

164 – FORJA RUNIN – Res. s/ solicita informe al DEM. s/ cumplimiento de Ords. N° 4804/24 (estudio de factibilidad

técnica y económica sobre ordenamiento y provisión de servicios públicos esenciales barrio Perón 2), y N° 4883/25,

(denomina Pasaje como “Arzobispo Jorge Mario Bergoglio”).

165 – BLOQUE MOPOF 54 – Ord. s/ desafecta espacio verde en parcela 2, sección Y, macizo 97 y adjudica al Club

Social, Deportivo y Cultural Sacachispas Río Grande.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas.

«2026 – 20º ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL Nº 26.206 DE EDUCACIÓN PÚBLICA

NACIONAL».

Concejo Deliberante

Municipio de Río Grande

“Capital Nacional de la Vigilia por la gloriosa Gesta de Malvinas”

Provincia de tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

LISTADO DE DICTÁMENES

23 DE ABRIL DE 2026

DICTAMEN Nº 09/2026.

COMISIÓN PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO URBANO Y OBRA PÚBLICA.

COMISIÓN SALUD Y DISCAPACIDAD.

COMISIÓN LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN.

ASUNTO Nº 598/2025.

ORIGEN: M.P.F. (ZAMORA-LOFFLER)

Ord. Crea el sistema Municipal de Recupero por Prestaciones de Salud Municipal. CON

MODIFICACIONES.

DICTAMEN Nº 10/2026.

COMISIÓN PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO URBANO Y OBRA PÚBLICA.

COMISIÓN SOBERANÍA, INDUSTRIA, PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE.

ASUNTO Nº 524/2025.

ORIGEN: PROV.GDE. (BOGADO)

Ord. Programa Finanzas Seguras: Billeteras virtuales y Ciberseguridad para Adolescentes. CON

MODIFICACIONES.

DICTAMEN Nº 11/2026.

COMISIÓN SOBERANÍA, INDUSTRIA, PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE.

COMISIÓN TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

ASUNTO Nº 749/2024.

ORIGEN: FORJA (RUNIN)

Ord. Armonización normativa de la Ordenanza Municipal Nº 1351/2000. CON MODIFICACIONES.

DICTAMEN Nº 12/2026.

COMISIÓN SOBERANÍA, INDUSTRIA, PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE.

COMISIÓN TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

ASUNTO Nº 068/2026.

ORIGEN: FORJA (RUNIN)

Res. Pedido de informe sobre Ordenanza Nº 4880/2025. CON MODIFICACIONES.

DICTAMEN Nº 13/2026.

COMISIÓN PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO URBANO Y OBRA PÚBLICA.

COMISIÓN TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

ASUNTO Nº 071/2026

ORIGEN: FORJA (RUNIN)

Res. Solicita informe al DEM sobre cumplimiento de la