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El Concejo Deliberante firmó un convenio con el Ejecutivo Municipal para avanzar en una agenda común de cuidados para Río Grande

Por Armando Cabral

Rio Grande 23/04/2026.- El Municipio de Río Grande y el Concejo Deliberante de Río Grande suscribieron un compromiso institucional para fortalecer la agenda de cuidados en la ciudad, en el marco de un cambio de paradigma que busca consolidar a Río Grande como una “Ciudad Cuidadora”. La iniciativa se desprende de la investigación realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en nuestra ciudad.

El acuerdo establece una articulación estratégica entre el Ejecutivo y el Legislativo para avanzar en políticas públicas que respondan a las particularidades locales, como el crecimiento poblacional y la alta proporción de familias migrantes sin redes de contención. En este contexto, se busca abordar la “pobreza de tiempo” que afecta especialmente a mujeres. “Hay muchas mujeres que cuidan solas y no tienen redes familiares o de confianza”, señaló Arce.

En ese marco, la concejal explicó que el objetivo es “investigar qué ofrecimiento hace el Estado municipal para acompañar a las familias en los cuidados”, especialmente en la primera infancia.

Entre los principales compromisos asumidos se destacan la promoción de leyes que reconozcan y redistribuyan las tareas de cuidado, la creación de un Digesto de Cuidados, la institucionalización de una mesa intersectorial y campañas de sensibilización. Además, se buscará agilizar el tratamiento de ordenanzas vinculadas a niñez, personas mayores y discapacidad. “El Concejo Deliberante se compromete a acompañar y darle más entidad a este tipo de legislaciones”, afirmó Arce.

Finalmente, desde el ámbito legislativo advirtieron sobre uno de los principales desafíos detectados: la falta de confianza en los espacios de cuidado. “Hay una desconfianza muy grande al momento de dejar a los niños en instituciones, sobre todo en los primeros años”, indicó la concejal, y adelantó que los resultados finales de la investigación estarán disponibles en los próximos meses y servirán como base para nuevas políticas públicas.

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