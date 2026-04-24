EL CONCEJO APROBÓ EL PROYECTO DE ARCE QUE MODIFICA EL CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Rio Grande 24/04/2026.- Se trata de un proyecto que impulsó la concejala Alejandra Arce del bloque Provincia Grande. Dicha ordenanza fue aprobada en la Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante y establece la modificación de la Ordenanza N° 2585/2008, creando el Consejo Municipal de Políticas para las Personas con Discapacidad, como órgano encargado de proponer, coordinar, evaluar y asesorar el desarrollo de políticas públicas destinadas a esta población, garantizando la participación ciudadana y el acceso a su representación efectiva en los temas que le concierne.

Esta iniciativa surge como una actualización necesaria a la normativa vigente del 2008, buscando adecuar la legislación local al nuevo paradigma de derechos humanos y garantizando la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas para el desarrollo de la ciudad.

En este sentido, la concejala Arce destacó que “hemos avanzado en una modificación de un proyecto que es prioridad, ya que debíamos adecuar este instrumento legislativo para garantizar una participación activa y real por parte de las personas con discapacidad”. En tanto, sostuvo “esta modificación se adapta al paradigma actual de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante la cual se promueve la participación en la vida política y pública en su artículo Nº 29”.

Cabe destacar que la aprobación de esta ordenanza se encuadra en un contexto nacional complejo, donde el Gobierno Nacional ha avanzado con políticas de desfinanciamiento que afectan a las personas con discapacidad, vulnerando la estabilidad de miles de familias.

Sobre lo expuesto, la edil expresó que “la actual gestión nacional Instala una sospecha generalizada por invalidez sobre las pensiones de la personas con discapacidad, ajustando de manera directa a las familias que tienen mayores dificultades para tener una vida digna”.

“La norma presentada el gobierno nacional no solo deriva en recortes injustos, sino que también genera consecuencias concretas en las personas con discapacidad, e instala discursos de odio y discriminación en nuestra sociedad hacia colectivos que se encuentran más desprotegidos”, subrayó Arce.

Por último, expresó que “debemos trabajar con responsabilidad en ordenanzas que breguen por la calidad de vida de nuestra comunidad, con esta ordenanza, priorizando la integración y protección de las personas con discapacidad frente a la incertidumbre de las políticas nacionales que tanto los viene afectando; por ello nuestro compromiso es estar cerca de quienes más necesitan”, finalizó la concejal.