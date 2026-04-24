EL BTF Y EL FAMP ACUERDAN UN ESQUEMA ESTRATÉGICO PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN Y EL CAPITAL DE TRABAJO EN LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 24/04/2026.- El Banco de Tierra del Fuego lanzará nuevas líneas de crédito con bonificación de tasa de interés y aportes no reembolsables destinadas a MiPyMEs y Grandes Empresas que apuesten al desarrollo de la matriz productiva fueguina.

El Banco de Tierra del Fuego (BTF) y el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) formalizaron un acuerdo para la implementación de un programa de financiamiento orientado al sector productivo provincial. Esta iniciativa, articulada a través del BICE Fideicomisos en su rol de fiduciario, permitirá a las empresas acceder a financiamiento en condiciones altamente competitivas para la adquisición de bienes de capital y el fortalecimiento del capital de trabajo.

La formalización del acuerdo contó con la participación del presidente del BTF, Adrián Cosentino, y de Maximiliano Dalessio, representante del Estado Provincial en el Directorio del FAMP.

Al respecto, el presidente del BTF, Adrián Cosentino, destacó que “este acuerdo representa un paso fundamental en nuestra misión de motorizar la economía real de la provincia. Al integrar las capacidades del FAMP con la estructura de asistencia crediticia del Banco, logramos poner a disposición de nuestras empresas, herramientas que facilitan la inversión y el desarrollo genuino en Tierra del Fuego”.

El esquema contempla financiamiento para proyectos productivos con plazos de hasta 10 años y un período de gracia de hasta 24 meses para el capital. Gracias a la combinación entre las tasas competitivas que ya ofrece el Banco y un subsidio adicional aportado por el FAMP, los beneficiarios acceden a condiciones altamente favorables para dar impulso a sus proyectos.

Complementariamente, el programa establece una estructura de financiamiento mixta en la cual el 70% de la asistencia aprobada para al proyecto es cubierto mediante crédito por el BTF, y el 30% restante se canaliza a través de un Aporte No Reembolsable (ANR) otorgado por el FAMP.

Esta iniciativa se suma a las recientes acciones que la entidad viene impulsando para dinamizar la economía local, como el Programa Integral de Vivienda y las promociones de Tarjeta Fueguina, consolidando al BTF como el principal aliado estratégico del sector productivo y comercial de la provincia.

“Nuestra prioridad es que cada industria y comercio fueguino cuente con el respaldo necesario para proyectar su futuro con solidez. Con estas herramientas, reafirmamos la identidad del BTF como un banco de fomento al servicio del desarrollo y la transformación de la realidad productiva de nuestra región”, concluyó Cosentino.

Las empresas interesadas podrán informarse y recibir asesoramiento en las oficinas de Banca Empresa del BTF.