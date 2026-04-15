El aeropuerto Trejo Noel de Rio Grande volvió a estar operativo.

El aeropuerto de Rio Grande volvió a estar operativo desde ayer martes, tal y como estaba previsto, las mejoras de la nueva terminal, pista y sistema de iluminación.
Puntos principales de la reapertura
- Fecha de reapertura: madrugada del martes 14 de abril de 2026, con el aterrizaje del primer vuelo tras las obras.
- Obras realizadas:
- Rehabilitación total de la pista con nuevo sistema de balizamiento LED para mayor visibilidad y seguridad.
- Instalación de sensores de hielo en pista, clave para enfrentar las condiciones climáticas adversas de la región.
- Ampliación del área de preembarque en un 50%, aumentando capacidad y comodidad para los pasajeros.
- Nuevas opciones gastronómicas dentro de la terminal, mejorando la experiencia de viaje.
Impacto en la conectividad
- Mayor seguridad operacional: el sistema LED y los sensores de hielo reducen riesgos de cancelaciones y demoras.
- Mejor experiencia para pasajeros: más espacio en la terminal y servicios adicionales.
- Relevancia provincial: la conectividad aérea es estratégica para Tierra del Fuego, donde las distancias y el clima dificultan alternativas de transporte.
Comparación antes y después de las obras
|Aspecto
|Antes de las obras
|Después de las obras
|Pista de aterrizaje
|Usada pero con desgaste
|Rehabilitada y equipada con balizamiento LED
|Seguridad climática
|Limitada, frecuentes demoras
|Sensores de hielo para operaciones seguras
|Terminal de pasajeros
|Espacio reducido
|Ampliación del 50% en preembarque
|Servicios gastronómicos
|Escasos
|Nuevas propuestas para viajeros
Claves para la comunidad
- Reactivación económica: la reapertura favorece el turismo y la actividad comercial en Río Grande.
- Conectividad estratégica: fortalece la integración de Tierra del Fuego con el resto del país.
- Infraestructura moderna: posiciona al aeropuerto como un nodo aéreo más competitivo y preparado para el futuro.
En síntesis, el aeropuerto de Río Grande no solo recuperó su operatividad, sino que se transformó en una infraestructura más segura, moderna y cómoda, con impacto directo en la vida cotidiana y en la economía de la provincia.
Impacto de la reapertura del Aeropuerto de Río Grande
|Dimensión
|Antes de las obras
|Después de las obras
|Efecto esperado
|Turismo
|Espacios reducidos, servicios limitados, demoras frecuentes
|Terminal ampliada, servicios gastronómicos, mayor seguridad operativa
|Incremento en la llegada de visitantes, mejor experiencia de viaje
|Conectividad aérea
|Riesgo de cancelaciones por clima y pista deteriorada
|Pista rehabilitada con balizamiento LED y sensores de hielo
|Mayor regularidad de vuelos, confianza en la operación
|Comercio local
|Menor flujo de pasajeros, impacto negativo en ferias y comercios
|Más pasajeros y tránsito aéreo estable
|Estímulo a ferias populares, hotelería, gastronomía y Cámara de Comercio
|Imagen institucional
|Infraestructura rezagada
|Nodo aéreo moderno y competitivo
|Refuerzo de la percepción de Tierra del Fuego como destino confiable