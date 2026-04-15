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El aeropuerto Trejo Noel de Rio Grande volvió a estar operativo.

Por Armando Cabral

Rio Grande 15/04/2026.- El Aeropuerto Internacional de Río Grande volvió a estar operativo tras una renovación integral que incluyó mejoras en la pista, sistemas de seguridad y ampliación de la terminal. Con estas obras, se busca garantizar mayor conectividad y comodidad para pasajeros en Tierra del Fuego.

El aeropuerto de Rio Grande volvió a estar operativo desde ayer martes, tal y como estaba previsto, las mejoras de la nueva terminal, pista y sistema de iluminación.

Puntos principales de la reapertura
  • Fecha de reapertura: madrugada del martes 14 de abril de 2026, con el aterrizaje del primer vuelo tras las obras.
  • Obras realizadas:
    • Rehabilitación total de la pista con nuevo sistema de balizamiento LED para mayor visibilidad y seguridad.
    • Instalación de sensores de hielo en pista, clave para enfrentar las condiciones climáticas adversas de la región.
    • Ampliación del área de preembarque en un 50%, aumentando capacidad y comodidad para los pasajeros.
    • Nuevas opciones gastronómicas dentro de la terminal, mejorando la experiencia de viaje.
Impacto en la conectividad
  • Mayor seguridad operacional: el sistema LED y los sensores de hielo reducen riesgos de cancelaciones y demoras.
  • Mejor experiencia para pasajeros: más espacio en la terminal y servicios adicionales.
  • Relevancia provincial: la conectividad aérea es estratégica para Tierra del Fuego, donde las distancias y el clima dificultan alternativas de transporte.
Comparación antes y después de las obras
Aspecto Antes de las obras Después de las obras
Pista de aterrizaje Usada pero con desgaste Rehabilitada y equipada con balizamiento LED
Seguridad climática Limitada, frecuentes demoras Sensores de hielo para operaciones seguras
Terminal de pasajeros Espacio reducido Ampliación del 50% en preembarque
Servicios gastronómicos Escasos Nuevas propuestas para viajeros
Claves para la comunidad
  • Reactivación económica: la reapertura favorece el turismo y la actividad comercial en Río Grande.
  • Conectividad estratégica: fortalece la integración de Tierra del Fuego con el resto del país.
  • Infraestructura moderna: posiciona al aeropuerto como un nodo aéreo más competitivo y preparado para el futuro.

En síntesis, el aeropuerto de Río Grande no solo recuperó su operatividad, sino que se transformó en una infraestructura más segura, moderna y cómoda, con impacto directo en la vida cotidiana y en la economía de la provincia.

Impacto de la reapertura del Aeropuerto de Río Grande
Dimensión Antes de las obras Después de las obras Efecto esperado
Turismo Espacios reducidos, servicios limitados, demoras frecuentes Terminal ampliada, servicios gastronómicos, mayor seguridad operativa Incremento en la llegada de visitantes, mejor experiencia de viaje
Conectividad aérea Riesgo de cancelaciones por clima y pista deteriorada Pista rehabilitada con balizamiento LED y sensores de hielo Mayor regularidad de vuelos, confianza en la operación
Comercio local Menor flujo de pasajeros, impacto negativo en ferias y comercios Más pasajeros y tránsito aéreo estable Estímulo a ferias populares, hotelería, gastronomía y Cámara de Comercio
Imagen institucional Infraestructura rezagada Nodo aéreo moderno y competitivo Refuerzo de la percepción de Tierra del Fuego como destino confiable
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
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