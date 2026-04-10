DISFRUTA EL FIN DE SEMANA EN RÍO GRANDE

Rio Grande 10/04/2026.- ISITÁ LA MUESTRA “ESTE SUELO NUESTRA PATRIA” En el marco del Mes de Malvinas, las instituciones educativas y la comunidad en general podrán conocer la muestra “Este suelo nuestra patria”, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas, mientras que los sábados podrán acercarse de 15 a 18 horas. Durante la visita podrán profundizar en la historia, la memoria y el significado de la causa Malvinas en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”. La exposición estará abierta al público hasta el 25 de abril.

“RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

El punto de venta, ubicado en Fagnano 650, abre sus puertas de lunes a sábado de 10 a 20 horas. Durante el fin de semana los y las riograndenses podrán adquirir tomates frescos de la marca local “RGA Alimentos”, así como alimentos de productores locales como pescado, carne porcina, huevos y hortalizas.

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO

Este espacio, ubicado en Fagnano 650, atenderá este viernes, de 10 a 16 horas, mientras que el sábado y el domingo, desde las 16 hasta las 20 horas. Allí la comunidad podrá encontrar productos elaborados por emprendedores, artesanos y productores locales.

RECORRÉ EL “SENDERO INTERPRETATIVO JUNTO AL CIA

A través de esta propuesta se busca fomentar el aprendizaje y la conciencia ambiental mientras los visitantes exploran el paisaje. La misma se lleva adelante este viernes de 14 a 16 horas en el Centro de Interpretación Ambiental, ubicado en Ruta Nº3 frente al barrio Las Barrancas. Quienes estén interesados en ser parte de la propuesta podrán acercarse al CIA o comunicarse al mail centrointerpretacion@riogrande.gob.ar

DISFRUTÁ DE LA CALESITA DE ZONA SUR

Este divertido espacio destinado a la recreación y entretenimiento de las infancias de la ciudad se encuentra ubicado en Rafaela Ishton y Tolhuin. La calesita está abierta de miércoles a domingos, desde las 15:30 hasta las 19 horas, con entrada libre y gratuita. El funcionamiento de la misma está sujeta a las condiciones climáticas.

RECORRE EL PASEO CANTO DEL VIENTO

Este viernes, sábado y domingo, el Paseo “Canto del Viento”, ubicado en Fagnano 650, abrirá sus puertas, de 16 a 20 horas, para que las vecinas y vecinos disfruten de un entretenido recorrido que incluye stands con emprendedores locales, artesanos y manualistas de nuestra ciudad.

CICLO DE CINE “REALIZADO EN TIERRA DEL FUEGO”

Bajo la muestra «Hecho en Tierra del Fuego» edición Río Grande, se presentarán producciones realizadas íntegramente en la provincia, por profesionales fueguinos. La actividad es impulsada por La Asociación Civil del Audiovisual Fueguino, junto al Municipio de Río Grande. Será este viernes y sábado desde las 19:00 horas en el Espacio Tecnológico, Carlos Pellegrini 520.

“MERCADO EN TU BARRIO”

Este sábado 11, de 11 a 20 horas, se llevará a cabo una nueva edición de “El mercado en tu barrio” que tendrá lugar en Gimnasio Margen Sur ubicado en Wonka 490. Se trata de una iniciativa que ofrece la posibilidad de que las y los riograndenses accedan a una variada canasta de alimentos y artículos esenciales.

SUMATE AL «PASEO VESTERTINO»

Con grupos musicales y emprendedores gastronómicos el Paseo “Canto del Viento” (Fagnano 650) abrirá sus puertas este sábado de 17:00 a 22:00 horas. Las y los riograndenses podrán vivir una jornada diferente con música y propuestas gastronómicas para disfrutar.