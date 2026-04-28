Día mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo: la importancia de cuidar la salud mental en los entornos de trabajo

Argentina 28/04/2026.- Cruz Roja Argentina comparte recomendaciones para fortalecer el cuidado de la salud mental y construir entornos laborales más saludables

Cuidar la salud también es cuidar cómo nos sentimos. El entorno psicosocial desempeña un papel fundamental en la salud física y la salud mental. Muchas personas atraviesan ansiedad, depresión, agotamiento y otras situaciones asociadas al bienestar emocional, por causa del malestar laboral. En este marco, el estado de bienestar de cada persona puede variar; por eso, tener buena salud mental es tener las herramientas psicoemocionales, para transitar los momentos de crisis, de la mejor manera posible.

El trabajo puede desempeñar una función protectora al aportar estructura, vínculos sociales, sentido de utilidad, identidad y seguridad financiera. Sin embargo, cuando los entornos laborales no acompañan, se pueden generar riesgos psicosociales que se manifiestan en ansiedad, malestar psicológico, depresión o burnout.

“Promover entornos laborales saludables también es una forma de cuidar a las personas. Contar con herramientas para acompañar situaciones de malestar puede marcar una diferencia concreta en la vida cotidiana”, señaló Telémaco Subijana, Subsecretario de Desarrollo Humano de Cruz Roja Argentina.

La organización comparte algunas recomendaciones para promover el equilibrio emocional en el ámbito laboral:

Tomarse tiempo para descansar, proteger el tiempo personal y concentrarse en las tareas esenciales puede ayudar a prevenir la sobrecarga y mantener un equilibrio más saludable.

puede ayudar a prevenir la sobrecarga y mantener un equilibrio más saludable. Conocer y utilizar los espacios de apoyo, dentro y fuera del trabajo, permite compartir preocupaciones y buscar acompañamiento ante situaciones de malestar

permite compartir preocupaciones y buscar acompañamiento ante situaciones de malestar Reconocer las emociones es parte del cuidado: el estrés y el cansancio son respuestas esperables ante situaciones exigentes. Promover el apoyo mutuo y el diálogo fortalece los equipos y mejora el clima laboral.

Además, formarse en Primeros Auxilios Psicológicos permite adquirir herramientas para actuar ante situaciones de crisis o malestar emocional, brindando una primera respuesta de apoyo que ayude a las personas a recuperar la calma y afrontar lo que están atravesando.

Esta primera intervención se basa en tres acciones concretas: observar la situación y detectar si alguien necesita ayuda; escuchar de manera activa, con respeto y sin juzgar; y vincular a la persona con su red de apoyo o con servicios profesionales si es necesario. Se trata de herramientas simples pero fundamentales para acompañar de manera adecuada en momentos difíciles.

A través de sus 65 filiales y 33 Institutos Superiores en todo el país, Cruz Roja Argentina acompaña a las personas y comunidades que atraviesan situaciones de crisis, con el objetivo de reducir su impacto y fortalecer la capacidad de respuesta.

“Cuidar la salud mental en el trabajo es una responsabilidad compartida. Construir entornos más seguros, empáticos y solidarios contribuye no solo al bienestar individual, sino también al fortalecimiento de comunidades laborales más resilientes”, cerró Subijana.

Fuente: Cruz Roja Argentina.