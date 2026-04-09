DEUDA DE COPARTICIPACIÓN: “METER MANO EN RECURSOS QUE NO SON SUYOS ES UNA IRRESPONSABILIDAD ENORME”

Ushuaia 09/04/2026.- Desde la Municipalidad de Ushuaia reiteraron el reclamo al Gobierno provincial para que regularice de manera urgente el envío de fondos de coparticipación y avance en la cancelación de la deuda acumulada, que ya supera los 12 mil millones de pesos.

Advirtieron que esta situación compromete seriamente la prestación de servicios esenciales y el pago de salarios a los trabajadores municipales, afectando directamente a toda la comunidad.

La jefa de Gabinete del Municipio, Yesica Garay, sostuvo que “hay una decisión política de no enviar los fondos” y remarcó que, hasta el momento, “no hubo ningún tipo de respuesta a los reclamos, ni formales ni informales”.

En ese sentido, afirmó que el Municipio “va a agotar todas las instancias necesarias para defender su autonomía y los recursos que pertenecen a los vecinos y vecinas de Ushuaia”.

Además, subrayó la voluntad de diálogo por parte de la gestión municipal: “Estamos abiertos a una mesa técnica para abordar la situación de la coparticipación y otras problemáticas, pero no hubo ninguna iniciativa del Gobierno provincial en ese sentido”.

Garay también señaló que “pretender despolitizar esta discusión es desconocer que se trata de recursos públicos que impactan directamente en la vida de la gente”, y agregó: “Exigimos respuestas porque en el medio están las necesidades de la comunidad”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, cuestionó la falta de interlocución institucional: “No hubo ningún tipo de contacto por parte del Gobierno provincial. Vamos a sostener el reclamo para poner fin a la discrecionalidad en el manejo de los recursos”.

“Que el Gobierno utilice fondos que no le corresponden al Municipio responde a una decisión política. Meter mano en recursos ajenos es una irresponsabilidad enorme”, afirmó.

Iriarte también advirtió que la actitud del Ejecutivo provincial “no contribuye al diálogo político” y cuestionó que “ningún funcionario haya recibido el petitorio presentado en Casa de Gobierno durante la movilización de los trabajadores municipales, ni se haya dispuesto un espacio mínimo de diálogo”.

No obstante, reiteró la predisposición del Municipio: “Siempre vamos a estar disponibles para dialogar, pero necesitamos definiciones concretas que permitan normalizar una situación que ya es crítica”.

En relación al contexto económico, expresó: “Entendemos que hay una caída de recursos producto del modelo económico nacional y que las provincias deben dar respuestas, pero de ninguna manera eso puede implicar apropiarse de fondos que pertenecen al Municipio”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, señaló que “seguimos esperando una reacción del Gobierno provincial que permita transferir los fondos adeudados y garantizar el funcionamiento del Municipio”.

Además, remarcó que “no hubo respuestas por parte del Ejecutivo fueguino para evitar la judicialización del conflicto”, y advirtió que “es momento de cumplir con las obligaciones”.

Finalmente, sostuvo que “mientras el Municipio cumple con un enorme esfuerzo con todas sus responsabilidades —sin deudas con la obra social, la caja de jubilaciones ni con los trabajadores—, resulta incomprensible una lógica que parece orientada a asfixiar financieramente a la ciudad”.