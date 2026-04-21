DEFENSA CIVIL EMITE RECOMENDACIONES ANTE ALERTA AMARILLA POR FUERTES VIENTOS

Ushuaia 21/04/2026.- La Municipalidad de Ushuaia informa que, de acuerdo a los datos meteorológicos vigentes, se prevé un alerta amarilla por fuertes vientos a partir del mediodía del miércoles 22, intensificándose durante la tarde-noche y la madrugada, y extendiéndose hasta las 15 horas del jueves 23 de abril.

Por esa razón, desde Defensa Civil Municipal indicaron que podrían producirse ráfagas provenientes del sector norte que superen los 100 kilómetros por hora, similares a las ocurridas la semana pasada, por lo que se solicita a la comunidad extremar las medidas de prevención y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Se recomienda a vecinos y vecinas asegurar objetos que se encuentren en el exterior de las viviendas, retirar elementos sueltos de balcones y patios, y evitar dejar residuos domiciliarios o voluminosos fuera de los horarios habituales de recolección, a fin de prevenir inconvenientes y situaciones de riesgo.

Además, se solicita verificar el estado de las chapas de los techos, así como de cercos y materiales en obras en construcción, asegurando su correcta fijación para evitar desprendimientos.

Cabe mencionar que, ante cualquier emergencia, la línea 103 de Defensa Civil se encuentra disponible las 24 horas y, ante situaciones de posibles riesgos, es importante recordar la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales del municipio.