DEFENSA CIVIL DE USHUAIA EMITE RECOMENDACIONES ANTE ALERTA POR FUERTES VIENTOS

Ushuaia 13/04/2026.- La Municipalidad de Ushuaia informa que, de acuerdo a los datos meteorológicos vigentes, se prevé un alerta por fuertes vientos para la noche del domingo 12 de abril y la madrugada del lunes 13.

Desde Defensa Civil Municipal indicaron que se esperan ráfagas provenientes del sector norte que podrían superar los 100 kilómetros por hora, por lo que se solicita a la comunidad extremar las medidas de prevención y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

En este marco, se recomienda a vecinos y vecinas asegurar objetos que se encuentren en el exterior de las viviendas, retirar elementos sueltos de balcones y patios, y evitar dejar residuos domiciliarios o voluminosos fuera de los horarios habituales de recolección, a fin de prevenir inconvenientes y situaciones de riesgo.

Asimismo, se solicita verificar el estado de las chapas de los techos, así como de cercos y materiales en obras en construcción, asegurando su correcta fijación para evitar desprendimientos.

También se recuerda circular con precaución, especialmente en zonas expuestas al viento.

Ante cualquier emergencia, la línea 103 de Defensa Civil se encuentra disponible las 24 horas.