Darío Loreto: «El aumento de combustible se traslada al precio de todos los productos que ingresan a la isla»
PorArmando Cabral
Rio Grande 06/04/2026.- En dialogo con Resumen Económico, el empresario del transporte y propietario de una de las empresas mas importantes del rubro en nuestra provincia, manifestó su preocupación por el aumento descontrolado de combustibles, la poca rentabilidad en el sector y como ese aumento impacta en todos los precios de los productos que ingresan a la isla. Loreto, sostuvo ademas que «Esperemos que esto empiece a ordenarse pronto porque la verdad que también para el ciudadano de a pie, el tipo que tiene un autito para trabajar es lo mismo, lo están matando».
El empresario fueguino, cuestionó el aumento de combustibles, y como impacta esto en la vida diaria de todos los fueguinos, destacó que «podes ir a comprar en bicicleta al super, pero el aumento de los productos los vas a tener igual, el no tener vehículo, no significa que los aumentos de los combustibles no impacten en la vida de los consumidores.
Señaló tambien que al ciudadano de a pie que, usa su auto para ir a trabajar, con esos aumentos lo están matando.
Loreto dijo que solamente en marzo, el aumento fue de entre el 12 y el 16%.
Ustedes más que nadie, porque yo veía los aumentos de combustible de lo que fue la última dos semanas de febrero, lo que fue marzo, y la verdad que es incontrolable.
Ya no sé ni cuántas veces aumentó, pero en un promedio de 100 pesos era los primeros 15 días de marzo fueron 128 pesos.
Después de ahí perdí la cuenta, Darío.
Ya no sé cuánto aumentó.
Pero supongo que ustedes como transportista esto lo sufren todos los días.
El aumento que tuvimos solamente en marzo fue entre el 12 y el 16 por ciento.
Depende de la estación de servicio donde cargues va en este aumento.
La verdad que.
La verdad que está bastante compleja la situación.
También compleja la situación en cuanto a movimiento de carga.
Y eso hace que lamentablemente nos veamos como en una crisis compleja para todo lo que es el transporte en Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego, en todo el país.
Porque a veces uno que está en la cámara habla con los colegas de otras provincias y bueno, a veces por alguna cosa u otra uno se siente bendecido por realmente lo que hay.
Porque en otros lugares están bastante complicados.
De verdad está bastante complicado la situación.
Y nada, estos aumentos, ¿Que pasa?
Siempre digo, hoy ya nosotros ya no estamos trabajando con una rentabilidad por ahí tan alta como en algún momento se trabajó.
Esto se ha acomodado bastante, ya la rentabilidad es muy ajustada, los márgenes que manejamos nosotros son muy ajustados.
Y cuando te pasan estos aumentos así tan están de golpe dentro de un mes lo que hacen, te la destruyen la rentabilidad.
Y a veces con este tipo de momento con el combustible, nosotros calculamos que vamos a estar casi a cero rentabilidad.
Porque, o sea, financieramente, más allá de todo, una rentabilidad que hoy estamos hablando muy baja, muy baja, por abajo del 5%.
Con estos aumentos quedas abajo en todo lo que es costos y sobre todo lo que es precio.
Claro, le explicamos a la gente, cuando hablas de rentabilidad, hablas de la ganancia que tiene en este caso transportista, que ahora se redujo a prácticamente nada, porque esta inflación dibujada que tenemos evidentemente en el combustible no es así, porque aumentó muchísimo en muy poco tiempo y es como la tormenta perfecta, Darío, o sea, el lío en Medio Oriente, la guerra en Medio Oriente, el aumento, la inflación dibujada y la caída del consumo, hace que todo se complique por 10 en Argentina en este momento.
¿Exactamente, si, el combustible, viste, cada un montón de cosas, entonces eso también hace un efecto secundario en el resto de los insumos y también te golpea directamente, entonces la verdad que se pone bastante cuesta arriba y cuando vos, por ahí, si alguno con algún cliente o con algún industria con la que trabajas tenés un acuerdo de aumento, cuando vos la recuperás ya no es lo mismo, entendés?
Que cuando te la tendrían que haber pagado, cuando vos pagaste el aumento, porque vos lo hiciste bien, o sea, hace una semana que venía día por bien subiendo el combustible, entonces eso la verdad que se complica bastante.
Bastante compleja la situación.
Sí, sí, sí.
Y bueno, hay gente que cree que porque no tiene auto esto no lo afecta, no hay que explicarle que en los camiones llega el 80 de lo que se consume en la provincia, Darío
Sí, totalmente, totalmente.
Y lo mismo pasa con el tema de cualquier insumo que vayas a comprar, más allá de la comida, lo que sea, todo se va en base al combustible, obviamente si no gastás, porque podés andar en la bicicleta lo más bien, pero cuando vayas a supermercado indudablemente vas a tener una variación.
Sin duda.
Esa variación se traslada en el mismo porcentaje que el transportista tiene que pagar.
¿En este caso hablando específicamente del combustible, Darío, o hay algún parámetro intermedio o no?
¿No, mira, hoy se está trabajando mucho trimestralmente, entendés?
Y tratando de que, bueno, un poco para cuidar un poco también la economía, trabajamos nosotros con los clientes, cada cuatro meses nos sentamos y si en el mes aumentó más del 5%, obviamente que lo hacemos, ya está acordado con algunos que se que se aumenta, pero nosotros que trabajamos mucho con la paquetería, con la carga suelta que es el cliente, que el consumidor final, se nos hace más complicado aumentarlo, porque le sacaste la carga hoy, vino el mes que viene y ya le quieren facturar la otra tarifa.
Es más complejo esa situación, porque te piden precio hace dos meses, vos le das el precio y cuando lo quieren cargar, cuando le entregaron la carga, la tarifa se disparó por estas cuestiones y está bueno, pero lo que es industria y comercios grandes por lo general hay como una.
Vendría a ser un.
No me acuerdo el nombre, Castillo, ¿Entendés?
Que cuando aumenta directamente y pasa el 5% ya sea en el mes que sea, o sea, se aumenta eso sobre cosas.
Pero bueno, como decías vos recién, o sea, prácticamente la economía se mueve en base al combustible.
Exactamente.
Darío, muchísimas gracias.
Esperemos que esto empiece a ordenarse pronto porque la verdad que también para el ciudadano de a pie, el tipo que tiene un autito para trabajar es lo mismo si lo están matando.
Esperemos que sí Armando, porque la verdad que nada, la verdad que es bastante compleja la situación y.
Y nada, esto tampoco tema trabajo, viste que también no acompaña mucho el poder adquisitivo, la verdad que se le hace difícil
A mucha gente se le hace cuesta arriba y la verdad que esperemos que pase esta tormenta pronto porque la verdad que ya a veces se pone insoportable.
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