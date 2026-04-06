Darío Loreto: «El aumento de combustible se traslada al precio de todos los productos que ingresan a la isla»

El empresario fueguino, cuestionó el aumento de combustibles, y como impacta esto en la vida diaria de todos los fueguinos, destacó que «podes ir a comprar en bicicleta al super, pero el aumento de los productos los vas a tener igual, el no tener vehículo, no significa que los aumentos de los combustibles no impacten en la vida de los consumidores.

Señaló tambien que al ciudadano de a pie que, usa su auto para ir a trabajar, con esos aumentos lo están matando.

Loreto dijo que solamente en marzo, el aumento fue de entre el 12 y el 16%.