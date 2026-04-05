Cuando la casta accede a créditos inmediatos y los ciudadanos de a pie nunca lo lograran.

Felipe Núñez: Asesor de Luis Caputo y director del BICE, con un crédito de cerca de $373-475 millones.

Federico Furiase: Secretario de Finanzas de la Nación, con un crédito adjudicado de unos $367-408 millones.

Desde el Banco Nación señalaron que los préstamos se basaron en políticas de crédito estándar y capacidad de pago (scoring), mientras que desde la oposición se ha solicitado investigar posibles irregularidades y trato preferencial.

Entre los créditos más altos aparecen Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía y director del BICE. En ambos casos, los montos equivalen a unos 350 mil dólares al momento de la adjudicación.

Más atrás figura el actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un préstamo equivalente a 276 mil dólares. También aparece Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, con un crédito de más de 200 mil dólares, y Juan Pablo Carreira, funcionario vinculado a la comunicación oficial, con unos 77 mil dólares.

La lista incluye además a varios diputados oficialistas. Entre ellos, Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con créditos que van desde los 200 mil hasta los 240 mil dólares. También se suman otros legisladores con montos cercanos a los 145 mil dólares.

Desde el Banco Nación explicaron que estos préstamos se enmarcan en su política crediticia y señalaron que una gran parte de los créditos hipotecarios del país son otorgados por esa entidad, en parte porque administra las cuentas sueldo de empleados estatales. Además, remarcaron que el análisis de ingresos y capacidad de pago —conocido como “scoring”— se aplicó de la misma manera que en cualquier otro caso.

Sin embargo, desde la oposición pidieron mayor transparencia. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para que el banco informe si existieron condiciones especiales, posibles conflictos de interés o trato preferencial hacia funcionarios.

El reclamo también apunta a conocer si hubo controles de organismos como la SIGEN y si el Banco Central detectó posibles irregularidades en la asistencia crediticia a personas políticamente expuestas.

El tema generó debate sobre el acceso al crédito en el sector público y la necesidad de garantizar igualdad de condiciones.