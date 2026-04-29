Crece el desempleo y para el 56% de los argentinos es la mayor preocupación.

Según los datos más recientes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el INDEC, el desempleo en Argentina trepó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, afectando a más de 1,7 millones de personas. Se registra una caída sostenida del empleo registrado con más de 300.000 puestos de trabajo privados perdidos desde diciembre 2023.
Los datos más recientes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y del INDEC reflejan un deterioro en el mercado laboral argentino hacia finales de 2025 y principios de 2026. Es importante distinguir que, mientras el INDEC mide la desocupación general, el SIPA se enfoca específicamente en el empleo registrado (trabajo «en blanco»)
Panorama del Empleo y Desempleo (Datos 2025-2026)
- Tasa de Desocupación: 7,5% al cierre de 2025, un aumento notable comparado con trimestres anteriores.
- Destrucción de Empleo Registrado: Análisis de los últimos dos años indican que medio millón de trabajadores salieron del sistema laboral registrado (público y privado).
- Caída del Empleo Privado: Se registran pérdidas significativas en el empleo asalariado privado, con 17 de 24 provincias mostrando caídas mensuales hacia finales de 2025.
- Impacto Sectorial: Las actividades más afectadas incluyen la industria manufacturera, la construcción y la agricultura.
- Jóvenes y Género: La desocupación afecta desproporcionadamente a los jóvenes, superando el 16%, con una tasa del 8,1% en mujeres y 7,0% en hombres.
Datos de Contexto Actual
- Preocupación Social: La desocupación se ubica como la principal preocupación de los argentinos (56%), superando a la inflación.
- Fondo de Desempleo: El monto máximo de la prestación por desempleo alcanzó los los los los $ 352.400 en abril de 2026.
- Informalidad: La informalidad laboral se mantiene alta, alcanzando cerca del 43% de los trabajadores.
Otros Datos Relevantes
- Informalidad Laboral: Alcanza al 43% de los trabajadores.
- Sectores más afectados: Las mayores bajas en el empleo privado se registraron en explotación de minas y canteras, industria manufacturera y agricultura.
- Seguro por Desempleo: El monto máximo de la cuota abonada por la ANSES en mayo de 2026 es de $352.400.
- Tasa de Subocupación: Se situó en el 11,3% al cierre de 2025.
Para acceder a los informes técnicos detallados, consulte la sección de Estudios y estadísticas laborales en Argentina.gob.ar.