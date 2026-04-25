CORAZÓN DE LA ISLA: AVANZA LA REFORESTACIÓN EN LA ZONA AFECTADA POR EL INCENDIO

Tierra del Fuego 25/04/2026.- En el marco del Plan de Restauración Ambiental que impulsa el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia, se llevó adelante una nueva jornada de reforestación en la Reserva Provincial Corazón de la Isla, en la zona afectada por el incendio ocurrido en 2022.

La actividad se desarrolló junto a la empresa Total Austral, como parte de las acciones compensatorias del Proyecto Fénix. En este contexto, se realizó la segunda jornada de plantación en el área quemada, dentro de la campaña de reforestación de este año, que culminó este fin de semana y que tendrá continuidad con nuevas intervenciones en distintos sectores de la Reserva, en un plan de trabajo a cinco años.



Durante estas jornadas se plantaron más de 1.000 ejemplares, principalmente de lenga, especie dominante del área afectada.

Al respecto, el secretario de Ambiente, Martín Juárez, destacó que “estas acciones forman parte de un proceso integral de recuperación que estamos llevando adelante desde el incendio. El objetivo es restaurar el ecosistema y, al mismo tiempo, seguir avanzando en la puesta en valor del área protegida para el disfrute de toda la comunidad, siempre con criterios de seguridad y conservación”.

Por su parte, la bióloga de la Dirección General de Biodiversidad y Conservación, Luciana Mestre, responsable del proyecto de reforestación que se lleva adelante en la Reserva explicó que “plantamos renovales que se extraen de sectores de la reserva donde es necesario su remoción, por encontrarse próximos a caminos vehiculares y senderos, lo que permite realizar una doble tarea: el mantenimiento de las áreas de uso público y la reforestación de zonas afectadas.”



Asimismo, para quienes deseen visitar la Reserva, desde la cartera ambiental recordaron la importancia de respetar la señalización vigente, ya que aún existen riesgos, como la caída de árboles, en sectores no habilitados.