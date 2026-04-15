CONVOCATORIA EMPRENDODORES PARA ACCEDER A LA GALERIA ALMIRANTE BROWN.

Rio Grande 15/04/2026.- Una buena noticia para los emprendedores locales, ya que la GALERIA ALMIRANTE BROWN esta convocándolos par acceder a un stand de los 125 con que contara esta nueva feria en nuestra ciudad. Se conoció que ya hay 400 solicitudes. Este nuevo espacio permitirá que los emprendedores tengan un lugar mas donde poder generar ingresos en una crisis casi terminal por la que atraviesa nuestra ciudad.

Este es el comunicado emitido ayer por los referentes de la Galería Almirante Brown, que esta ubicada donde años atrás funcionó el comercio Montecarlo, frente a la Plaza Almirante Brown, sobre calle Espora.

Nos complace anunciar el inicio a la convocatoria para emprendedores interesados en participar en la Galería Almirante Brown.

¿Quiénes pueden formar parte?

Podrán postularse emprendedores de los rubros (indumentaria, tecnología, accesorios, calzados, juguetería, regalaría, servicios de belleza, barbería, entre otros).

Los interesados deberán completar el formulario en el siguiente enlace: https://forms.gle/ThEy1XtbmUQfvVBJ6

Fecha límite para completar formulario:

Viernes 17/04 15:00hs

Aclaración: el formulario NO tiene carácter selectivo, todos aquellos que lo completen tendrán la oportunidad de formar parte, nosotros nos comunicaremos por privado para indicar fecha y horario de la reunión, donde se tratará toda la información necesaria, (valores de alquiler, medidas del local, condiciones del establecimiento, etc..)

Agradecemos el entusiasmo y compromiso de todos los emprendedores.

Atentamente Galería Almirante Brown.