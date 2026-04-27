CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE HORMIGONADO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD

Rio Grande 27/04/2026.- En el marco del Plan de Mejoramiento Vial, el Municipio de Río Grande continúa llevando adelante tareas de hormigonado en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y optimizar la circulación en sectores estratégicos. De esta manera, la gestión del intendente Martín Perez reafirma su compromiso con el desarrollo ordenado de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de las y los riograndenses.

En este sentido, recientemente se concretaron intervenciones en calles y arterias clave, entre ellas Chacabuco entre Malvinas y 25 de Mayo; las intersecciones de Colón y Malvinas, Colón y Finocchio, Thorne y Almafuerte, Piedrabuena y Darwin, Colón y Pasaje Juan Manuel de Rosas, así como Bilbao y Fagnano, y Playero Blanco, sectores que presentaban un importante nivel de desgaste producto del tránsito constante.

Las intervenciones responden a una planificación técnica que prioriza arterias con alto flujo vehicular, así como puntos estratégicos para la circulación diaria.

A través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se ejecutan labores de reconstrucción de calzada mediante hormigonado, una técnica que permite aumentar la durabilidad de las vías y mejorar significativamente las condiciones de transitabilidad. Estas acciones no sólo apuntan a brindar mayor seguridad vial, sino también a acompañar el crecimiento sostenido de Río Grande.

Las obras forman parte de una política pública sostenida que busca consolidar las principales vías de conexión y mejorar los accesos a los distintos barrios, promoviendo una circulación más segura y eficiente tanto para conductores como para peatones.

En este sentido, el avance de estos trabajos es posible gracias a una administración responsable de los recursos municipales, que permite sostener un esquema continuo de inversión en infraestructura urbana.

Finalmente, desde el Municipio se solicita a la comunidad circular con precaución en los sectores intervenidos, respetar la señalización preventiva y se agradece la colaboración de vecinos y vecinas durante el desarrollo de las obras, mientras continúan ejecutándose nuevas intervenciones en distintos puntos de la ciudad.